PHOTOS - Journée Paris respire sans voiture

La Ville de Paris organise la septième édition de la Journée Paris Respire sans voiture, dans toute la capitale, ce dimanche. Comme l’an dernier, les rues sont exclusivement réservées aux circulations non polluantes : vélo, rollers, trottinette, skateboard et aux piétons.

Les automobiles restent au garage ce dimanche 19 septembre. La capitale organise une journée sans voiture. De nombreuses rues du centre-ville ont été fermées à la circulation. Seules quelques exceptions étaient faites pour les bus, les véhicules de secours ou encore les taxis. Évidemment, l’incontournable de cette journée ce sont les Champs-Élysées. Ils ont été pris d’assaut par les piétons venus admirer l’Arc de Triomphe emballé de Christo. Ça faisait un moment que Jérôme n’avait plus mis les pieds sur l’asphalte de la plus belle avenue du monde :

La dernière fois que je suis venue c'était pour la Coupe du Monde de foot 98 ! C'est vraiment agréable, on a les Champs pour nous c'est magnifique - Jérôme, 42 ans.

Beaucoup étaient venus en famille pour profiter des Champs-Élysées sans voiture. © AFP - Solene Artaud / Hans Lucas

Aux abords du jardin des Tuileries les vélos ont pris le contrôle des boulevards. Manon a enfourché sa bicyclette un peu rouillée pour l’occasion. Elle vient de Nanterre et l’initiative Paris respire lui donne des idées : "Ça me donne envie de m'y mettre plus. Je ne peux pas aller au travail à vélo parce que c'est trop loin mais je vais essayer de me motiver plus souvent, par exemple pour des trajets plus courts", confie la jeune femme.

Les vélos ont pris le contrôle de certains boulevards. © Radio France - Marine Clette

Certains regorgent d'ingéniosité pour faire passer leur message : "On veut entendre des oiseaux pas des moteurs". © Radio France - Marine Clette

Sur les quais du Pont Neuf Pierre et Lucie profitent du calme en famille. Même la petite Jeanne s’est mise à la mobilité douce : "J'ai une trottinette", sourit la petite fille de deux ans et demi. Ses parents de rajouter : "Quand on est sortis du métro on s'est vraiment rendu compte du calme. C'est beaucoup plus serein sans voiture. Ça serait une bonne idée de faire ce type de journée une fois par mois !", s'enthousiasment-ils.

Si dans le centre ville la journée sans voiture a séduit, il y avait beaucoup plus de récalcitrants aux portes de paris, avec des embouteillages et des automobilistes bloqués parfois plusieurs heures.