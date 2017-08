PHOTOS - La moitié de la passerelle de la gare de Laval a été posée

Le deuxième tronçon de la passerelle de la gare de Laval a été posé dans la nuit de mercredi 30 à jeudi 31 août. La construction devrait s'achever dans les prochaines semaines, pour une mise en service en novembre.

Minuit, mercredi 30 août. Une dizaine de badauds a les yeux rivés vers le ciel de la gare lavalloise. Ils regardent une grue élever dans les airs une partie de la future passerelle, avant de la poser au-dessus des voies de chemin de fer. Une opération faite de nuit, pour pouvoir couper le courant sur la ligne à grande vitesse, comme lors de l'installation des piliers la semaine précédente.

Le tronçon de la passerelle est maintenu au-dessus de la gare de Laval par une grue © Radio France - Armêl Balogog

"Papa ! Ça bouge ! Ça bouge !", s'exclame le petit Kenzo, 7 ans, fou d'engins de chantier, avant de sautiller d'enthousiasme. Les adultes se contiennent davantage, mais ne ratent pas une miette du spectacle. "C'est génial", répète sans cesse Christiane, "on va avoir une belle gare". Elle est en fauteuil roulant et attend cette nouvelle passerelle avec impatience, pour pouvoir atteindre les quais de la gare plus facilement, et aussi aller de l'autre côté du site, dans l'autre partie de Laval. Actuellement, elle fait un long détour.

La moitié de la passerelle est installée au-dessus de la gare de Laval © Radio France - Armêl Balogog

Parmi les curieux, deux sont un peu plus réticents : les huit mètres de large de la construction leur paraissent un peu "exagérés". Pas les 95 mètres de long en revanche. Exagéré aussi le coût des travaux, environ sept millions d'euros toutes taxes comprises. "L'ancienne aurait pu être rénovée", insiste Alain. Elle a été fermée en mars dernier puis déconstruite.

Le maire François Zocchetto, à gauche, observe les travaux d'installation de la passerelle de la gare de Laval © Radio France - Armêl Balogog

Les yeux rivés vers le ciel, lui aussi, le maire de Laval, François Zocchetto, est content de voir se réaliser ce projet, hérité de la municipalité précédente. "C'est un projet qui se situe dans la continuité de l'action municipale, mais il y a eu de nombreux aléas. Je suis vraiment heureux de le voir aboutir."