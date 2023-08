PHOTOS - La passerelle suspendue entre Sorgues et Sauveterre bientôt terminée

La passerelle pour piétons et cyclistes et entre Sorgues (Vaucluse) et Sauveterre (Gard)

On ne peut pas la rater. Longue de 200 mètres, large de trois mètres, la passerelle suspendue au-dessus du Rhône entre les communes de Sorgues en Vaucluse et Sauveterre dans le Gard est bientôt praticable. Il ne reste plus que quelques semaines de chantier qui a démarré en avril 2022. Les premiers piétons et cyclistes devraient pouvoir emprunter l'aménagement dans la deuxième quinzaine de septembre entre l'île de l'Oiselet à Sorgues à l'île de la Motte au niveau du barrage de la Barthelasse.

Ces quelques mètres vont changer la vie des cyclistes dans le Vaucluse. Cette immense passerelle avec ses mâts de 22 mètres de haut environ permet de boucler la connexion de la ViaRhôna au nord d'Avignon. "Cet édifice va faciliter et simplifier le passage des vélos. Ils n'attendent que ça", souligne Thierry Nouguier du département de Vaucluse. "L'idée était vraiment de ne créer aucun obstacle dans le Rhône d'où la portée de 200 mètres. Il faut aussi savoir que la passerelle est calée à une altimétrie qui lui permet d'absorber la crue millénaire", ajoute-t-il.

Des ultimes tests

Avant de l'ouvrir aux piétons et cyclistes, la passerelle sera mise à l'épreuve. "On va la charger de grosses cuves à eau soit 250 kilos au mètre carré pour voir si la passerelle répond bien à ces contraintes. À ce moment-là, l'ouvrage va fléchir de 70 centimètres en son centre", détaille Fabien Ruty le directeur des aménagements routiers au département de Vaucluse.

Si tout se passe bien, les premiers vélos pourront franchir le Rhône près du barrage de la Barthelasse dans la deuxième partie de septembre. L'inauguration officielle aura lieu le 4 octobre. Le tronçon de la ViaRhôna entre Sorgues et Avignon sera complet après la rénovation du pont des Arméniers . Les travaux débuteront début 2024.

La passerelle au dessus du Rhône entre Sorgues et Sauveterre © Radio France - Romain Berchet

Les derniers aménagements de la ViaRhôna au nord d'Avignon (Vaucluse) © Radio France - Romain Berchet

Où situer cette passerelle ?

