Orange, France

« Le plus souvent, nous avons affaire à des pilotes désorientés, ou en détresse. Mais la troisième option est possible, c’est à dire l’acte terroriste », raconte le Lieutenant-Colonel Olivier. En cas d'alerte, ces policiers de l’air vivent à la base aérienne 115 à Orange. Ils doivent être dans le ciel en moins de 10 minutes en cas d’alerte. Il ne sont jamais à plus de 10 mètres de l'avion de chasse.

Les pilotes s’entraînent sous la vigilance des pompiers © Radio France - Nina Valette

Sur ordre nous pouvons détruire un avion

Ces pilotes de chasse doivent intercepter les avions suspects. A partir de là, ils entrent en contact via la radio ou grâce à un des gestes : « quand un avion va de droite gauche, c’est un signal international qui veut dire « merci de me suivre », en réponse, l’avion doit battre à son tour des ailes et suivre l’avion » raconte le Lieutenant-Colonel Olivier les yeux au ciel , admirant son collègue dans les airs pendant un exercice.

Les chasseurs s’entraînent à Orange © Radio France - Nina Valette

En revanche, si le pilote ne répond pas, et que le danger est réel, l’information remonte jusqu’au premier ministre qui peut demander à détruire en plein vol l’avion suspect. « C’est vraiment la dernière option, et ce n’est encore jamais arrivé ».

Séance d'entrainement à Orange © Radio France - Nina Valette