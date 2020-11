VIDÉO - à Toulouse, le déroulage des câbles par hélicoptère pour le futur téléphérique

Les premiers câbles du futur téléphérique toulousain ont été posés et déroulés ce jeudi 12 novembre à l'aide d'un hélicoptère. Une opération complexe et spectaculaire qui marque une nouvelle étape pour ce vaste chantier urbain.

C'est l'une des opérations les plus spectaculaires du grand chantier de Téléo. Un hélicoptère militaire Puma pose et déroule ce jeudi 12 novembre les câbles entre les cinq grands pylônes du futur téléphérique toulousain. Au total, trois câbles différents vont être traînés sur trois kilomètres entre l'Oncopôle et la colline de Pech-David.

L'opération dure au final toute la journée, de 9h à 17h. L'hélicoptère Super Puma doit faire trois survols de vingt minutes entre les différents pylônes pour déposer un premier câble qui permettra ensuite d'en tirer un plus gros, et ainsi de suite. Au final, les câbles devraient faire près de six centimètres de diamètre.

Les prochains câbles seront ensuite déroulés par drône samedi 14 novembre, puis plusieurs fois pour les mois à venir. Et cette opération de déroulage puis de mise en tension devrait durer près de quatre mois, soit jusqu'au début de l'année prochaine.

Une mise en service pour 2021

Malgré le retard accumulé avec la crise sanitaire, les premiers essais devraient débuter en mai 2021. Si le délai est respecté, le téléphérique toulousain devrait ouvrir au public durant l'été qui suit. Il faudra désormais dix minutes pour faire le trajet entre l'Oncopôle et l'Université Paul-Sabatier contre une demi-heure en voiture.

Téléo devrait devenir à terme le plus grand téléphérique urbain de France.

Le chantier de la future station de téléphérique à l'Oncopôle de Toulouse. - Tisséo Ingénierie