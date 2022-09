EN IMAGES - La première rame du "TGV M", le train du futur, dévoilée à La Rochelle

Le "TGV M" est présenté par Alstom et la SNCF comme un exploit technologique qui permettra de transporter plus de passagers, avec un meilleur bilan carbone, un prix de revient et un coût de maintenance réduits. Les deux entreprises ont dévoilé ce vendredi à La Rochelle, une rame de ce nouveau modèle de train. Plus précisément, il s'agissait de rattacher la motrice construite à Belfort à une voiture-passagers.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le "TGV M", qui sera utilisé tant pour l’offre TGV INOUI que OUIGO, devrait circuler à partir de 2024. Alors que la SNCF mise sur une forte croissance des déplacements en train dans les années qui viennent, ce "TGV M", également appelé "Avelia Horizon", est une des locomotives de la stratégie de développement de l'entreprise ferroviaire. Prochaine étape au programme pour "M" : les essais à 200 km/h prévus en République Tchèque d'ici la fin d'année 2022.