Fontpédrouse, France

Quand la RN116 pourra-t-elle rouvrir ? Impossible de donner une réponse ce mardi midi.

Un énorme rocher d'environ trois tonnes est tombé sur la route nationale ce lundi soir peu avant 22h, et a fini sa course sur la voie ferrée du Train Jaune, en contrebas.

Deux autres blocs de plus d'une tonne chacun menacent désormais de tomber sur la chaussée. Il va falloir mener des travaux pour purger la paroi, et il est impossible de dire pour l'instant combien de temps celà va durer. En 1999, la RN 116 était restée fermée plusieurs mois pour un éboulement !

Des blocs de pierre sur la RN116 au niveau de Fontpédrouse © Radio France - François David

En attendant, l'axe vital des montagnes catalanes est un cul-de-sac. Depuis la plaine, les automobilistes peuvent monter jusqu'à Fontpédrouse, la route est barrée à la sortie du village. Il est par exemple possible d'accéder aux Bains de Saint-Thomas.

Depuis la montagne, la route est bloquée peu après Sauto.

Un grand, grand détour pour les automobilistes

Descendre dans la plaine ou accéder à la montagne est donc un parcours du combattant pour l'automobiliste. Depuis Perpignan, les voitures doivent obligatoirement passer par le Fenouillèdes par la RD117, puis tourner à Axat et rejoindre Mont-Louis en traversant le Capcir via la RD118. Il est interdit de tenter de passer par la D4, la route des Garrotxes à partir d'Olette : la circulation y est interdite par la préfecture, sur cet axe beaucoup trop étroit.

Les poids-lourds eux doivent accomplir un plus long périple. S'ils peuvent passer par le Fenouillèdes comme les voitures, ils doivent ensuite continuer jusqu'à Foix, et rejoindre l'Ariège, pour remonter en Cerdagne via la RN20.