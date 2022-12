PHOTOS - Le chantier de la 3e ligne de métro commence officiellement à Toulouse, et son prix explose

C'est officiel : le chantier pour construire la 3e ligne de métro à Toulouse, baptisée "ligne C" est lancé ce jeudi 15 décembre 2022 à Toulouse. Tisséo organise une visite tout près d'Ernest Wallon, afin de mesurer l'ampleur des travaux pour cette ligne qui doit relier Colomiers à Labège en 2028.

22 km en souterrain

La ligne s'étendra sur 27 kilomètres, via 21 stations. Il devrait y avoir 5 connexions avec le ferroviaire : à Matabia, à La Vache, à Colomiers, à Labege et à Montaudran. Il y aura 22 km en souterrain, avec une profondeur de 20 à 35 mètres. Ainsi, près du périphérique de l'autre côté de l'antre du Stade Toulousain, une foreuse est installée. Elle doit creuser un puits d'une vingtaine de mètres, pour servir d'accès aux pompiers. Ce chantier près d'Ernest Wallon est le premier d'une série de 40, qui va concerner du gros oeuvre...et faire du bruit. "Mais qui se souvient du gros trou d'Esquirol ?", argue Jean-Michel Lattes, président de Tisséo ingénierie et adjoint au maire de Toulouse. Il rappelle que "c'est le plus grand chantier qu'ait jamais connu la Métropole".

Un surcoût de 410 millions d'euros

Cette 3e ligne va coûter 410 millions d'euros de plus que prévu, indique par ailleurs Sacha Briand, vice-président à la métropole en charge des finances lors du comité syndical de Tisséo. Soit un budget total de 3,44 milliards d’euros contre 2.7 annoncé au début. Ce surcoût, lié à la hausse des prix des matériaux et de l'énergie, a été approuvé en conseil syndical de Tisséo cette semaine. Mais comment le financer ? Jean-Michel Lattes assure qu'il n'y aura pas d'impact sur les impots locaux et que le financement sera détaillé en janvier. L'opposition municipale, qui avait dénoncé ce surcoût, demande un audit indépendant.

Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse est présent sur le chantier ce jeudi et sera l'invité de France Bleu Occitanie vendredi 16 décembre à 7H45. "Cela fait 9 ans que je souhaite cette ligne, je suis heureux. C'est normal d'y consacrer du temps et du travail", indique l'élu.

Jean-Luc Moudenc, à droite, visite le chantier avec son adjoint Jean-Michel Lattes © Radio France - Pascale Danyel