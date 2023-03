PHOTOS - Le maire de Barbentane veut rouvrir la gare et construire une autoroute vélo jusqu'à Avignon

Le maire de Barbentane veut améliorer les transports et la mobilité entre Avignon et le Nord des Bouches-du-Rhône. Jean-Christophe Daudet vient d'écrire un deuxième courrier sur le sujet au président de la région, Renaud Muselier, pour lui demander de travailler à la réorganisation des transports publics de part et d'autre de la Durance. "C'est le drame d'Avignon : ça devrait être une richesse mais ça devient un obstacle, expose Jean-Christophe Daudet. Avignon se trouve à la confluence du Rhône et de la Durance, le Grand Avignon se situe sur deux régions et trois départements et le fait qu'il y ait autant de personnes fait que ça rend encore plus complexe le développement des transports".

Il propose ainsi une rencontre entre les différents élus impliqués pour trouver des solutions. "Moi, j'aimerai qu'on se rencontre tous pour trouver des solutions ensemble, parce que c'est notre responsabilité de politique et de représentant des habitants. Ce n'est pas grand chose, mais comme je l'ai dit au président Macron quand je l'ai vu en octobre : c'est une goutte d'eau pour vous mais un océan pour vous."

La gare de Barbentane, aujourd'hui abandonnée. © Radio France - Adèle Bossard

Le maire de Barbentane milite notamment pour la réouverture de la gare de la commune, aujourd'hui laissée à l'abandon, désaffectée et tagguée. Les trains passent encore, sur la ligne qui relie Arles à Avignon, mais ne s'arrêtent plus. Il ne reste que le nom de la commune sur la façade et le petit quai, le long des rails et Jean-Christophe Daudet rêve de rouvrir la gare pour mettre Barbentane à trois minutes de train de la gare d'Avignon Centre.

Le maire y voit plusieurs avantage : réduire l'usage de la voiture, et donc la pollution, faciliter les déplacements et baisser les temps de trajet en voiture pour rallier Avignon. Loïc, habitant de Barbentane, a déjà mis "jusqu'à 40 minutes" pour parcourir en voiture les 5 kilomètres qui séparent sa commune de l'hôpital d'Avignon. Il serait prêt à laisser sa voiture pour emprunter le train : "Il y a un besoin urgent, ça c'est clair. En tout, si la gare ouvre, je pourrai prendre le train pour aller faire des courses".

"S'il y avait une autoroute vélo et la gare, ce serait génial"

Amélie, elle, ne comprend même pas que cette gare ne soit pas déjà en service. "On nous demande de moins utiliser nos véhicules, mais à Barbentane, c'est impossible. Il y a une gare, elle est là, je ne vois même pas pourquoi elle est fermée, s'interroge-t-elle. Il y a des choses qui sont illisibles, c'est très incohérent. Avignon est très mal desservi, y compris sur la route, c'est mal agencé. Je ne sais pas qui s'occupe de ça mais je suis choquée. C'est vrai que s'il y avait une autoroute vélo et la gare, ce serait génial."

Le maire plaide aussi pour une autoroute vélo qui permettrait de rallier Barbentane à Avignon en sécurité. Il espère la fin des travaux d'ici un à deux ans.