PHOTOS | Le tram entre Strasbourg et Kehl, un événement historique... mais pas une première

À partir de samedi, le tram strasbourgeois franchira chaque jour le Rhin pour rejoindre Kehl (Allemagne). Le saviez-vous ? C'était déjà le cas de 1897 à 1918, puis de 1942 à 1944.

Le tramway n'a jamais franchi la frontière franco-allemande. En revanche, il a déjà franchi le Rhin. Samedi 29 avril, Strasbourgeois et Kehlois fêteront le premier jour de l'extension du tram strasbourgeois jusqu'en gare de Kehl (Allemagne). Sans nécessairement le savoir, ils fêteront également les 120 ans de la première liaison en tram entre leurs deux villes. C'est en 1897, grâce à la construction d'un pont routier, que le tram de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) - à l'époque, la Strassburger Strassenbahn-Gesellschaft - franchit le Rhin pour la toute première fois.

"À l'époque, ce sont de petits convois qui sillonnent la ville à un train de sénateur, de l'ordre de 7 km/h, explique Franck Burckel, chargé des animations et de la communication aux Archives de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Pour atteindre Kehl, c'est très commode. La ligne est bien fréquentée."

À la fin du XIXe siècle, c'est un tramway à vapeur qui circule. La vapeur était interdite en ville, en raison de la peur des incendies. Ce sont donc des chevaux qui tirent le convoi. Mais à l'extérieur de la ville, on enlève le cheval et on accroche une locomotive à vapeur.

Inauguration du premier tram à Strasbourg en 1878 - Archives de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg

De 1918 à 1942, le tram ne franchit plus le Rhin

Pour les Kehlois et les Strasbourgeois, tout s'arrête en 1918. Après la Première Guerre mondiale, l'Alsace redevient française... et les douanes françaises s'opposent au maintien de la ligne de tram au-dessus du Rhin. "La CTS aurait aimé maintenir la ligne. Cela aurait été plus rentable. Même l'armée française, qui occupe Kehl dans ces années-là, aurait souhaité avoir un tramway pour éviter que ses troupes ne traversent le pont dans le froid et la pluie", commente Franck Burckel.

Le tram à Strasbourg et le pont de Kehl au début du XXe siècle - Archives de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg

Pont entre Strasbourg et Kehl au début du XXe siècle - Archives de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg

Un tramway à Kehl au début du XXe siècle - Archives de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg - Sammlung F. Bleicher

L'Histoire ne l'entendra pas de cette oreille. En 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, les Français font sauter les ponts. L'Alsace redevient allemande. Et dès 1942, le tram passe de nouveau le Rhin grâce à des ponts provisoires. Les archives de la CTS regorgent ainsi de fiches horaire ou de plaintes d'usagers kehlois de l'époque. "Puis en 1944, la Wehrmacht, en se repliant, fait à son tour sauter les ponts. Et ça en sera fini de la ligne de tram vers Kehl", conclut Franck Burckel. Fini... jusqu'à ce mois d'avril 2017 !

LIRE AUSSI - Strasbourg-Kehl : bientôt remplacé par le tram, le bus 21 vit ses dernières heures