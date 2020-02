PHOTOS - Les ambitieux travaux de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

Bordeaux, France

Des chantiers aux quatre coins de l'Aéroport de Bordeaux-Mérignac ! Pour tenir son objectif d'accueillir 9,6 millions de passagers en 2023 - presque deux millions de plus qu'en 2019 -, l'aéroport a lancé plusieurs rénovations et constructions en même temps. Certains sont déjà bien avancés, comme l'installation d'alimentations "400 Hertz", moins polluantes que les groupes électrogènes de démarrage des avions. Car l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ne veut pas seulement augmenter ses capacités d'accueil et de transit : il veut décrocher une certification Haute Qualité Environnementale.

Les aménagements de stationnement sont toujours en cours. Ce chantier a pris un peu de retard. © Radio France - Camille Huppenoire

Les aménagements autour des parkings doivent être terminés d'ici la mi-mars. En juillet commenceront les premiers travaux pour l'arrivée du tram, prévue en 2022. L'aéroport n'a pas la main sur ce chantier géré par Bordeaux Métropole. Avec "un impact qu'on espère minimal" dit le directeur des opérations techniques de l'Aéroport de Bordeaux-Mérignac Stéphane Teulé-Gay.

Les parcs de stationnement doivent être terminés d'ici la mi-mars. © Radio France - Camille Huppenoire

Le coût total des travaux, qui doivent se terminer en 2023, est estimé à 169 millions d'euros. "Autofinancés pour plus de la moitié" précise la direction de l'aéroport.

Le "Satellite 3", nouvelle jetée internationale du Hall 2, est en construction. © Radio France - Camille Huppenoire

L'espace de 2500 mètres carrés comprendra des salles d'embarquement et des boutiques. Il doit être opérationnel en mai 2020. © Radio France - Camille Huppenoire

Ces bornes permettent d'enregistrer soi-même son bagage : un gain de temps, qui permet d'accueillir plus de passagers et de vols simultanés. © Radio France - Camille Huppenoire

Quatre alimentations "400 Hertz", moins polluantes que les groupes électrogènes de démarrage des avions, ont été installées. Quatre autres sont prévues. © Radio France - Camille Huppenoire

Le calendrier prévisionnel des travaux :