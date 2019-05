PHOTOS | Les monstres d'acier qui creusent le Grand Paris Express

Paris, France

Ils creusent le sous-sol de Paris pour permettre aux futurs métros du Grand Paris Express de circuler. Les tunneliers de l'entreprise allemande Herrenknecht sont actuellement à pied d'oeuvre. Quatre de ces immenses monstres de métal de 1.500 tonnes percent le sous-sol francilien pour bâtir la Ligne 15 Sud. Et ce, depuis avril dernier. A la fin de cette année, ils seront 15 tunneliers actifs en Île-de-France. Hier, plusieurs membres de la Société du Grand Paris se sont rendus à l'usine de fabrication allemande, située à Schwanau, à 45 minutes de Strasbourg.

Leader mondial

Le site de 25 hectares abritent de nombreux entrepôts. Il emploie 2.000 salariés dont 167 Français. C'est là que se fabrique les tunneliers, comme celui qui va bientôt creuser le sol pour construire la ligne 16, de la Gare Saint-Denis à la Gare Noisy-Champs. Cet engin fait 9 mètres de diamètre et 100 mètres de long. Il pèse 1.500 tonnes.

A l'arrière de l'engin, les gravats sont évacués par des convoyeurs à bande © Radio France - Boris Loumagne

L'engin ressemble à un immense train avec à l'avant une roue coupante qui gratte et qui creuse la terre. Et pendant que la roue creuse, une vis sans fin récupère les gravats, puis un tapis roulant les évacuent vers l'arrière. Simultanément, des anneaux de béton sont posés à mesure que la machine progresse. Ces anneaux forment à la fin la structure du tunnel.

Des sous-sols piégeux

Ces pièces de métal servent à creuser le sous-sol © Radio France - Boris Loumagne

La roue tourne lentement, deux tours par minute, mais la progression sous terre est relativement rapide, 12 mètres par jour. Le tout à une trentaine de mètres de profondeur, voire même 52 mètres pour la ligne la plus profonde qui va de Saint-Maur à Creil. Par ailleurs, le sol francilien peut parfois réserver des surprises selon Jean-Jacques Vergne, responsable Herrenknecht France : "Par exemple, dans le nord de Paris, on a du gypse qui avec les années se dissout et crée des cavités dans le sous-sol. Quand on rencontre une cavité comme celle-ci, cela va perturber un peu le creusement."

2.000 ouvriers travaillent sur le site de Schwanau © Radio France - Boris Loumagne

Les quatre lignes nouvelles de métro (15 à 18), ainsi que des prolongements de la ligne 14, doivent ouvrir progressivement entre 2024 et 2030.