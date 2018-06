Lancés en 2013, les travaux de la future ligne B sont bientôt terminés, le plus gros en tout cas. Pour montrer les avancés du chantier, Rennes Métropole propose aux Rennais de déambuler deux jours dans les tunnels de cette future ligne. On a assisté à une visite en avant première. Retour en images.

Rennes, France

Après cinq ans de gros travaux, quelques fois agrémenté de petits problèmes techniques, le chantier de la future ligne B du métro de Rennes touche à sa fin. En tout cas, le plus gros est fait. On distingue déjà les ébauches des futurs arrêts de la ligne. Les tunnels sont impressionnants, la hauteur également. Il y a 6 mètres entre le haut du tunnel et les voies et nous sommes à plus de 20 mètres sous terre quand nous marchons sur ces voies.

Il reste encore des échafaudages partout dans le tunnel © Radio France - Alexandre Frémont

"C'est juste impressionnant, observe Nathalie Appéré, la maire de Rennes. C'est vrai que lorsque l'on chemine dans ce tunnel entre Saint-Germain et Sainte-Anne, on voit se concrétiser le projet, même s'il reste encore quelque temps avant la mise en service. On est sur des perspectives extraordinaires pour la ville. C'est comme être un peu hors du temps quand on est sous-terre", commente-t-elle. De son côté, Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole, rappelle que les délais seront tenus pour la ligne et que la mise en service devrait se faire au premier semestre 2020. "L'idée c'est de permettre aux habitants de faire découvrir les coulisses, l'envers du décor, de ce _chantier exceptionnel parce qu'il y a une dimension de prouesses architecturale et technique_. Et les rennais sont toujours au rendez-vous à chaque porte ouverte de ce style".

On constate les volumes impressionnants de la station Saint-Germain sur la futur ligne B © Radio France - Alexandre Frémont

Les rennais vont donc pouvoir déambuler dans le tunnel entre les futurs stations Saint-Germain et Sainte-Anne le temps d'une journée, sur 500 mètres de long à 20 mètres sous terre. Pour quelles raisons faut-il se rendre sur le chantier ? Réponse avec Thierry Coureau, responsable communication pour la SEMTCAR, qui pilote le projet de la ligne B pour Rennes Metropole : "La première raison est simple, c'est qu'il n'y aura pas d'autres possibilités d'aller sous le tunnel, ça sera aussi l'occasion d'être au frais s'il fait chaud parce que sous terre, il fait pas frais mais bien meilleur que sous le soleil caniculaire de samedi et puis _c'est aussi l'occasion de traverser un bout de centre ville de manière totalement inédite, sans croiser une rue, sans voir une vitrine de magasin et donc de faire une balade courte mais assez originale_".

C'est encore très brut dans ce tunnel mais les travaux ont bien avancé en 5 ans. "Le plus dur est fait mentionne Emmanuel Couet, et je suis fier de dire que le budget de la ligne est tenu". Un budget total de plus d'1 milliard d'euros.

Arrivée à la station Sainte-Anne, avec les ouvriers encore au travail © Radio France - Alexandre Frémont

On a même laissé notre marque dans le tunnel du chantier © Radio France - Alexandre Frémont

Il reste maintenant les travaux techniques, à savoir le câblage de l'électricité, la radio et l'habillage des stations. La pose des voies sur l'ensemble de la ligne démarrera progressivement dès l'automne 2018. La mise en circulation de la future ligne B est prévue selon Rennes Métropole au premier semestre 2020.