PHOTOS - Les travaux de la future ligne de tram-bus T2 avancent à Nîmes

Nîmes, France

Ils souffrent de la chaleur et pour cause ils travaillent toute la journée dehors au milieu des gravats et des pelles mécaniques. Les ouvriers du chantier de la future ligne du tram-bus T2 n'arrêtent pas pendant la canicule dans les rues de Nîmes. C'est la première portion qui est en train d'être réalisée : celle qui ira du CHU à la gare. Comme prévu au calendrier, elle ouvrira début décembre, le 5 si tout va bien.

Le chantier de la ligne tram-bus T2 avance à Nîmes © Radio France - Romain Berchet

Des améliorations de circulation ?

On a sans doute atteint le pic de galère même si les différents chefs de chantiers assurent que le plus gros des travaux seront effectués cet été. Une période où normalement les Nîmois utilisent le moins leur voiture. Au moins jusqu'en septembre les points sensible que vous connaissez aujourd'hui seront plus ou moins toujours les mêmes sur une partie de l'avenue Kennedy, le carrefour avec l'avenue des Arts, la nationale 106 et ça va jusqu'au centre-ville avec la rue du Cirque Romain vers la place Moncalm.

Les différents changements de circulation arriveront au moins d'ici la fin du mois, surement cet été mais le vrai changement arrivera à la rentrée, en septembre promet Yvan Lachaud le président de Nîmes Métropole : "Nous allons mettre en service le tram-bus et les voies seront ouvertes à la circulation le temps de refaire les routes."

Une colline a été rabotée non loin du parc Kennedy à Nîmes © Radio France - Romain Berchet

Les travaux sur la rue du Cirque Romain dans le centre de Nîmes © Radio France - Romain Berchet