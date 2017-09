Opération escargot des forains sur l'A47, l'échangeur de Givors totalement bloqué

L'échangeur de Givors (69) a été complètement bloqué ce mardi matin par une opération escargot des forains. Le trafic a été saturé et extrêmement ralenti pendant deux heures sur l'A46 en direction de Saint-Étienne et l'A47 en direction de l'aéroport de Saint-Exupéry.

Ce mardi, vers huit heures, une dizaines de voitures et camions de forains sont rentrés sur l'A47 au niveau de Saint-Chamond. Ils se sont ensuite arrêté au niveau de l'échangeur de Givors, bloquant complètement la circulation dans les deux sens. L'opération escargot a duré près de deux heures durant lesquelles le trafic a été presque à l'arrêt sur l'A46 en direction de Saint-Étienne et sur l'A47, entre Saint-Romain-en-Giers et l'échangeur. Jusqu'à 15 kilomètres de bouchons ont été recensés sur ces deux axes. Les camions des forains ont quitté les lieux vers 10 heures du matin, mais le trafic a été fortement ralenti encore jusqu'à midi.

Jour de grève contre la réforme du code du travail

Les manifestants arboraient des t-shirts et des banderoles "Sauvez nos fêtes" et "forains en colère". Les forains manifestaient à l'appel de Marcel Campion, le "roi des forains". Celui qui gère notamment la grande roue place de la Concorde à Paris, proteste contre une ordonnance du 19 avril. Ce texte impose aux municipalités d'organiser un appel d'offres pour tous les emplacements publics d'animation. "Il est hors de question qu'on soit +ubérisés+ dans notre profession", s'est insurgé M. Campion, pour qui cette ordonnance signe "la mort" du métier de forain. Cet appel à manifester a lieu alors que plusieurs syndicats appellent à des grèves et manifestations contre la réforme du Code du travail.

