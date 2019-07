[PHOTOS] Paris : les travaux de la ligne 6 avancent à grands pas

Depuis le 1er juillet, les ouvriers s'activent sur la ligne 6. Ils ont jusqu'au 2 septembre pour effectuer des travaux d'étanchéité et de peinture sur les tronçons ouest des viaducs de la célèbre ligne aérienne entre Montparnasse et Trocadéro. Une dernière phase de travaux est prévue l'été prochain.

Paris, France

Pour tous ceux qui empruntent la ligne 6, ça ne vous aura pas échappé, elle est en travaux depuis le 1er juillet et jusqu'au 1er septembre. Si vous vous demandez pourquoi une partie de la célèbre ligne aérienne est à l'arrêt (entre Montparnasse et Trocadéro), sachez que la RATP fait des travaux d'étanchéité et de peinture cet été car rien n'avait été fait depuis le début du XXe siècle (1906, date de la création de la ligne). Les ouvriers du chantier s'occupent actuellement des viaducs du tronçon ouest du célèbre métro aérien. Une première phase avait été réalisée en 2014 entre Dupleix et Bir Hakeim. Là il s'agit du deuxième tiers. Le troisième et donc dernier tiers sera rénové l'été prochain. Petite visite de chantier.

Sur les voies où le métro passe habituellement, il n'y a plus rien, même plus les rails, le temps de refaire l'étanchéité des viaducs. © Radio France - Kathleen Comte

Concernant ces travaux d'étanchéité et de peinture, Frédéric Legard, chef de projet, nous en dit plus : "Pour le chantier étanchéité, nous retirons la voie ferrée. Ensuite, nous réparons les parties métalliques. Et à l'issue de ces réparations, nous appliquons une fine couche de 3-4 millimètres de résine qui est l'étanchéité de ces travées de viaducs."

Pour la peinture, Frédéric Legard explique : "La première opération, c'est de décaper pour mettre à nu les parties métalliques. Ensuite, nous mettons une couche d'anti-corrosion ou anti-rouille - comme on peut utiliser chez soi - et on met une peinture de finition de couleur grise que l'on a l'habitude de voir dans le paysage parisien." A noter que l'étanchéité a une durée de vie de 40 ans, 20 ans pour la peinture appliquée. Une fois ces travaux effectués, il faut ensuite mettre en place les nouvelles voies ferrées et le ballast : les cailloux que l'on trouve sur les voies. Concernant l'arrêt Sèvres-Lecourbe (en photo ci-dessus), les nouveaux rails seront posés ce mercredi.

Les quais de la station Passy rabotés de 2cm de chaque côté

La station Passy sera rénovée l'été prochain (2020) car elle fait partie de la troisième phase de travaux. © Radio France - Kathleen Comte

Les travaux de cet été 2019 s'arrêtent à Bir-Hakeim mais la station Passy est tout de même fermée depuis le 1er juillet. Même si elle ne sera rénovée que l'été prochain (car elle fait partie de la troisième phase de travaux) ses quais ont été rabotés de 2cm de chaque côté pour accueillir les nouvelles rames de la ligne 6, légèrement plus larges. Elles devraient arriver progressivement à partir de 2021. En tout, 13 stations de la ligne 6 doivent être rabotées.

La phase 2 de ces travaux comprend la station Bir-Hakeim et le pont de Passy, emblématique du paysage parisien. Ici, on voit la séparation entre la zone rénovée et celle qui ne l'est pas encore. © Radio France - Kathleen Comte

La ligne 6 sera de nouveau fermée l'été prochain entre Montparnasse et Trocadéro

Le chantier doit être fini pour le 2 septembre. Une troisième et dernière phase de ces travaux est prévue l'été prochain, là encore entre Montparnasse et Trocadéro (une portion longue d'environ 7 km qui ne peut pas être rénovée en une fois). En tout, les travaux de rénovation des viaducs entre ces deux arrêts effectués cet été (2019) et le prochain (2020) coûtent 44 millions d'euros. A la fin de toutes les phases de travaux, 98 travées de viaducs auront ainsi été rénovés sur la ligne 6.