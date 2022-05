PHOTOS | Prolongement de la ligne 12 : avant l'ouverture au public, la RATP teste tous les équipements

Le 31 mai, les usagers pourront accéder aux stations "Aimé Césaire" et "Mairie d'Aubervilliers" de la ligne 12. Un prolongement attendu depuis 10 ans. Mais avant cela, la RATP réalise sa "marche à blanc" et teste tous les équipements des stations : lumières, portiques, rames etc.

Répétition générale pour la ligne 12 avant le grand jour. Le 31 mai, les usagers vont pouvoir - enfin - l'emprunter jusqu'à la station "Mairie d'Aubervilliers". La ligne est prolongée. Deux arrêts de plus : "Aimé Césaire" et "Mairie d'Aubervilliers", futur nouveau terminus. Un véritable changement pour les habitants concernés qui se rendent régulièrement à Paris. Mais avant de pouvoir en profiter, la RATP passe tout en revu. Depuis le 28 avril et jusqu'à l'ouverture au public le 31 mai, c'est le moment de la "marche à blanc" : rames, stations, portiques, lumières... Tout est testé et retesté. Ce jeudi, la presse était conviée à "Front populaire" (l'actuel terminus encore pour quelques jours) pour se rendre en avant-première à la nouvelle station "Mairie d'Aubervilliers".

La nouvelle station fait 10 000 mètres carré, deux fois plus que sa petite soeur, la station "Aimé Césaire". © Radio France - Kathleen Comte

Ce chantier, Tony Mailly-Dufresne - chef de projet du prolongement de la ligne 12 - le qualifie de hors norme : "Quand on est sur les quais on est à peu près à moins 20 mètres et autour de nous il y a 15 mètres d'eau. La station fait 300 mètres de long. Pour se le représenter, il faut imaginer un immeuble de sept étages construit sous terre sur 300 mètres de long." Et le chef de projet d'ajouter : "Les nouvelles stations ont été construites sous une ancienne nationale sans jamais avoir interrompu la circulation piétonne ou voiture et sans la moindre expropriation. Les stations ont été construites par morceaux. Le sous-sol était gorgé d'eau et de sable. On a donc dû utiliser des méthodes peu communes : congélation à la saumure et à l'azote."

A cause des difficultés techniques et du retard que cela a engendré, le chantier a coûté 245 millions d'euros au lieu des 175 millions prévus initialement. © Radio France - Kathleen Comte

En attendant l'ouverture au public le 31 mai, la RATP teste tout : escaliers mécaniques, ascenseurs, lumières, portiques, signalétique. Les agents - eux - finissent leur formation. Plus de 500 personnes en tout dont Laëti, 42 ans, conductrice de métro depuis 10 ans : "Avant on connaissait tour par cœur. On savait à quel moment il fallait partir, nos points d'arrêt en station etc. Là, on ne savait pas comment ça allait fonctionner dans les nouvelles stations et comment on allait pouvoir le faire. Une marche à blanc, ça nous permet donc de nous adapter et d'être nickel après."

La conductrice pointe également d'autres contraintes qui montrent la nécessité de s'entraîner avant le 31 mai : "Les deux nouvelles stations sont très bien éclairées. Il y a des LED et on n'avait pas l'habitude d'avoir ce genre d'éclairage. C'est une différence énorme pour nous notamment pour nos signaux. Quand on passe d'un tunnel à une station bien éclairée on perd tous nos repères d'un coup. C'est une habitude à prendre aussi."

Nathalie Louckevitch, directrice de la ligne 12, explique que le prolongement de la ligne a nécessité le recrutement "de plus d'une trentaine de personnes : des agents de stations, de conduite et d'encadrement."

Ce chantier était très attendu par les habitants. A cause des défis techniques auxquels les ouvriers ont été confrontés et du retard que ces difficultés ont engendré, il aura coûté 245 millions d'euros au lieu des 175 prévus initialement.