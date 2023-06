PHOTOS - Rames "nouvelle génération" du RER D : "c'est très bien, il était temps !"

Des rames aux allures presque futuristes, blanches, à l'aménagement repensé et climatisées : le RER D s'apprête à changer de visage au printemps 2024, avec l'arrivée des premiers trains NG (Nouvelle Génération). "C'est très bien, je le prendrai plus souvent ! s'exclame Nadège, qui observe cette rame d'essai sur le quai, gare de Lyon. Il était temps qu'ils fassent quelque chose, en matière de climatisation déjà." Pour les usagers, c'est un peu la dernière ligne droite, alors que ces rames commandées en 2016 étaient initialement attendues pour fin 2021.

Les essais vont se prolonger encore six mois minimum, pour faire circuler à vide les rames sur la branche nord de la ligne D, puis sur le tunnel entre Gare de Lyon et Gare du Nord, géré par la RATP, par lequel ces rames ne sont pas encore autorisées à passer.

Les agents SNCF débriefent après l'essai de cette rame Nouvelle Génération sur la portion sud de la ligne D © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Aménagement des rames repensé

"On a des normes de confort totalement différentes, lance Marc Doisneau, le directeur du RER D. Ne serait-ce qu'avec les températures actuelles, il faut très chaud dans nos trains ; les futures rames sont climatisées." Les espaces sont également modifiés : davantage de strapontins pliables et d'espaces pour les voyageurs debout en bas, alors que l'étage du haut va rester agencé avec "davantage de places assises, plus confortables, plutôt pour des gens qui font des trajets d'une heure", précise Marc Doisneau.

L'objectif est aussi d'améliorer la circulation dans les rames et à la descente, avec des plateformes de 20 mètres carré, "pour permettre aux gens de monter et descendre sans avoir l'angoisse de devoir se frayer un chemin", lance Marc Doisneau. L'espace à l'étage du bas va également permettre d'avancer plus facilement entre les sièges, pour éviter que certains ne restent vides, trop inaccessibles. Des ports USB seront également à disposition des voyageurs par endroits à bord.

Les espaces situés à l'étage bas du RER D vont notamment être repensés pour laisser davantage de places aux voyageurs debout - Île-de-France Mobilités

"Les rames du futur"

"Ce sont des rames hyper-technologiques, insiste Laurent Probst, le directeur général d'Île-de-France Mobilités. On passe d'un matériel roulant qui a 30-40 ans à un matériel hyper-moderne." Le système de conduite est semi-automatique. "Aujourd'hui, sur une vieille rame, un conducteur doit doser son accélération selon les conditions, explique Marc Doisneau. Avec les rames modernes, il pousse le cran à fond et c'est le matériel qui gère en autonomie le niveau d'accélération." Au total, ce sont 2.500 agents, tous métiers confondus, qui sont à former.

"Ce matériel est hyper fiable, avec tous les systèmes pour prévoir à l'avance les réparations à faire, précise Laurent Probst. Il ne s'agit pas seulement d'assurer le confort à l'intérieur mais aussi le fait que ça ne tombe pas en panne." 255 rames doivent être déployées sur le RER E et D. Chacune coûte 15 millions d'euros, "un investissement important" de 4 milliards d'euros au total pour Île-de-France Mobilités, mais "la vraie préoccupation, c'est de fournir aux habitants de grande couronne la même qualité de service que ce qu'on a sur Paris, lance Laurent Probst. Aujourd'hui, le RER A a une régularité de métro. On veut la même chose sur le D".