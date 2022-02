PHOTOS - Spectaculaire chantier pour remplacer un pont de l'autoroute A7 à Bourg-lès-Valence

C'est la première fois dans la Drôme que Vinci Autoroutes remplace un pont sans fermer l'autoroute. Et cela demande beaucoup de temps et d'argent. Un chantier de 18 millions d'euros ! C'est un ouvrage de 1963 qu'il faut changer. Il enjambe la nationale 7, à Bourg-lès-Valence, juste après l'échangeur de Valence-Nord. Avant de le démolir, un pont provisoire est en construction pour maintenir la circulation sur l'A7. C'est cette partie des travaux qui se déroule actuellement. Pour la 2e nuit consécutive, la N7 a été fermée afin de poser le tablier du pont temporaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La pose du tablier effectuée en deux nuits

Le tablier est composé de six énormes poutres, en réalité des bi-poutres, arrivées par convoi exceptionnel depuis Saint-Brieuc en Bretagne. Chacune mesure 25 mètres de long et pèse entre 18 et 25 tonnes. Ce nouveau pont devrait être mis en service au mois de mai. La circulation y sera limitée à 70 km/h mais la circulation sur l'autoroute continuera à s'effectuer sur trois voies dans chaque sens de circulation.

Chaque morceau du tablier est long de 25 m et pèse 18 tonnes © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

L'ancien pont lui sera détruit d'ici l'été. Ce sera l'autre temps fort du chantier. Il sera démoli le temps d'un week-end où la nationale 7 sera une nouvelle fois fermée. Le pont provisoire devrait être utilisé durant 14 mois.