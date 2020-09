PHOTOS - Sur l'A31, l'aire de Thionville-Porte de France métamorphosée

Cela faisait des années que les élus locaux demandaient une rénovation complète de l'aire Thionville-Porte de France sur l'A31, c'est désormais chose faite. L'aire de repos, souvent pointée du doigt pour son insalubrité, a été totalement refaite et rouverte à la circulation ce jeudi.

Il aura fallu un an pour lui refaire totalement une beauté. L'aire de Thionville-Porte de France, première aire de repos traversée par les automobiliste venant du Luxembourg sur l'A31, a rouvert ce mercredi après-midi. Fermée depuis septembre 2019, l'épidémie de Covid aura quelque peu ralenti les travaux, mais elle est désormais méconnaissable. Une métamorphose qui se veut écologique pour un coût total de 2,5 millions d'euros financés par l'Etat.

Gros point noir, l'état des toilettes inquiétait les automobilistes. © Maxppp - Julio PELAEZ

Elles sont désormais écologiques ! © Radio France - Arthur Blanc

Cœur du problème : l'insalubrité des sanitaires. Ils ont totalement été refaits pour un coût de 150 à 160 000 euros. Elles sont maintenant d'un genre totalement inédit sur place. "Dans la cabine, vous avez un siège et à côté une pédale. Quand vous avez fini vos besoins, vous appuyez 5 fois sur la pédale pour que la commission ne soit plus visible par le prochain utilisateur", décrit son concepteur Olivier Marchand. Tout est stocké en-dessous et mangé par des lombrics, ce qui fait que les toilettes peuvent tenir au moins 8 ans avant d'être vidées.

Les grosses poubelles sont remplacées par des containers de tri. - PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN/MAXPPP / Arthur Blanc

Au-delà des toilettes, tout le reste se veut écologiques. Un lave-main récupère l'eau de pluie pour la mélanger à du savon, le tri sélectif est pratiqué. Et un réseau d'assainissement des eaux de pluie est sous le sol. "Pour dépolluer cette eau avant qu'elle ne rentre dans les sols", explique Jean-Paul Zimmer, chef de ce grand projet qui a mobilisé une quinzaine d'entreprises. Même le grand mur de 27 mètres rappelant le nom de l'aire de repos et placé à l'entrée est construit en matériaux plus respectueux.

Le mur placé à l'entrée de l'aire de repos. © Radio France - Arthur Blanc

Tant de nouveautés qui ravissent Pierre Cuny, le maire de Thionville mais également président de la communauté d'agglomérations. Sur cet axe qui voit passer quotidiennement 8 000 poids lourds, et 62 000 véhicules si l'on compte les voitures, dans le sens descendant, cet aire faisait tache. "C'est la première vision sur la France des étrangers qui viennent du nord de l'Europe. Enfin, on a une aire qui est conforme à notre pays, qui est un pays d'excellence", confie-t-il. "La première impression est souvent la plus importante", poursuit Laurent Touvet, préfet de la Moselle.

Le tour du propriétaire avec notamment Laurent Touvet, le préfet de la Moselle (au centre). © Radio France - Arthur Blanc

Reste maintenant à ce que le naturel ne revienne pas au galop. Cette aire avait été victime des dégradations qui avaient conduit à son état. "Si l'aire est mise en service sans respect, ce travail n'aura servi à rien", explique Jean-Paul Zimmer. Un stand de restauration rapide devrait notamment s'installer dans les prochains jours. Il devrait amener de la présence et donc dissuader les casseurs de se rendre à nouveau à l'aire de Thionville-Porte de France. Un nom qui d'ailleurs n'a jamais aussi bien porté son nom selon Pierre Cuny.