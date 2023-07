EN IMAGES - Sur la ligne Amiens-Rouen, un train-usine "avale" 45km de voies ferrées pour les remplacer

C'est un chantier quasiment industriel qui se déroule depuis le 26 juin sur la ligne ferroviaire entre Amiens (Somme), Serqueux et Rouen (Seine-Maritime). SNCF Réseau veut remplacer 45 km de voies ferrées , soit une centaine de kilomètres de rail, 78.500 traverses et 85.000 tonnes de ballast. Afin de tenir les délais sur une ligne très fréquentée, et toujours empruntés par des TER et des trains de fret le matin et le soir, SNCF Réseau emploie deux trains-usines.

Des trains-usines au rendement décuplé

Le premier train-usine, dit de découpe, est long de 600 mètres. Il quitte la base logistique de Longueau (Somme) chaque matin avec des ouvriers et des matériaux à bord (ballast, traverses) pour arriver sur la zone des travaux. Il commence par soulever la voie, très élastique, pour aspirer et extraire le ballast, avant de remplacer les vieilles traverses (monoblocs de béton en travers des voies).

Tout au long de ces opérations, différents opérateurs vérifient visuellement le bon déroulé des travaux. Un géomètre fait constamment attention à l'alignement des voies.

Derrière le train-usine, des ouvriers sont chargés de découper au chalumeau les morceaux de voies usagés. Ils sont ensuite prélevés par un "wagon-brras", pour être envoyé au recyclage dans l'usine Ascoval de Saint-Saulve (59) près de Valenciennes.

Découpe des rails au chalumeau © Radio France - Céline Autin

Enfin, place à une ballastière qui vient ajouter du nouveau ballast pour rendre la voie circulable. Sur la ligne entre Amiens et Serqueux, les travaux de nuit et de jour doivent laisser la place à la circulation des voyageurs et du fret de 5h à 7h50, et 16h50 à 21h00.

Un train-usine permet de décupler les rendements : "par rapport à des travaux classique, on arrive à faire 100 mètres en une nuit, explique Nathalie Darmandrail, directrice territoriale SNCF Réseau pour les Hauts-de-France*. Ici, ce sont des rendements à 700, 800 mètres par nuit ou journée de travaux. C'est une super logistique très organisée avec des équipes SNCF Réseau et des entreprises qui travaillent dans toute la France* ."

Les travaux sont divisés en plusieurs phases :