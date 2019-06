PHOTOS - Un Airbus plus respectueux de l'environnement relie désormais Nice à Montréal

Nice, France

Il ressemble aux autres, et pourtant ! Lors de son atterrissage à l'aéroport Nice Côte d'Azur, ce nouvel Airbus A321neo LR a fait 60% de bruit en moins qu'un avion classique. Son propriétaire la compagnie québécoise Air Transat l'a affrété entre Montréal et Nice. C'est la première à faire atterrir un appareil de ce type sur l'aéroport azuréen. "C'est un avion de nouvelle génération qui fait beaucoup moins de bruit que ses concurrents et aînés, moins 70% au décollage, moins 60% à l’atterrissage et moins 50% en vol", détaille Lydia Morinaux, directrice générale d'Air Transat France. Ce modèle "Long Range (LR)" peut relier les deux côtés de l'atlantique sans escale. 7400 km maximum, ce qui n'est pas le cas de l'A321neo, grâce à ses deux réservoirs qui consomment 30% de moins de carburant qu'un modèle classique.

Un appareil éco-responsable

L'avion émet 50% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. C'est pour l'Aéroport de Nice Côte d"Azur, labellisé "Carbone neutre" depuis 2016, une fierté et un argument supplémentaire que d'accueillir l'appareil sur son tarmac. "Nous sommes un aéroport situé en ville, nous sommes très sensibles aux problématiques de nuisances, notamment sonores. Nous avons déjà plusieurs mesures pour limiter celles-ci (approches par la mer, décollages sur la piste sud) et ce nouvel avion vient renforcer notre volonté de réduire le bruit mais aussi la consommation de carburant et les émissions polluantes", explique Isabelle Baumelle, directrice de la Business Unit de l'Aéroport. La plateforme azuréenne a signé ce mercredi un engagement, celui de réduire à néant ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050.

Un confort à bord optimisé

Dans cet Airbus A321neo LR, se trouvent 206 places réparties autour d'un seul couloir et dans deux classes "économique" et "club". L'espace pour les jambes est de 81cm, minimum, soit 1 cm de plus que chez les principaux concurrents, Il y a un écran multimédia sur tous les sièges, même en classe économique. Les lumières changent de couleur et évoluent en fonction de l'horaire, idéal pour éviter les nuisances du décalage horaire et pour ne pas se faire réveiller, éblouit par une lumière blanche. Les sièges sont confortables et sont équipés de prises secteurs et USB. "Voyager à bord de ce nouvel appareil est franchement agréable. Pour avoir l'habitude de venir à Nice avec d'autres avions, celui-ci est plus spacieux et moins bruyant", se réjouit Guillaume, un passager du vol Montréal-Nice.

Le premier exemplaire de cet A321neo LR, porte de 2 à 3 le nombre de liaisons hebdomadaires Nice-Montréal. Un second appareil est en cours de livraison. Au total la compagnie doit en recevoir 15. Dès leur réception, l'A310, actuellement en service entre la côte d'Azur et le Québec, sera totalement remplacé par le nouveau bébé d'Air Transat.

Chaque siège est équipé d'un écran individuel © Radio France - Stéphane Maggiolini

Les lumières varient en fonction de l'horaire et de l'environnement autour de l'appareil © Radio France - Stéphane Maggiolini

Les sièges en classe "club" © Radio France - Stéphane Maggiolini