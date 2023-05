PHOTOS - un avion électrique unique en son genre a fait escale à l'aérodrome de Frotey-lès-Vesoul

Le Velis Electro a trouvé son aérodrome d'attache cette semaine, celui de Frotey-lès-Vesoul. Un bijou de technologie. "Il a tout d'un avion normal, et j'insiste ce n'est pas un ULM mais un véritable avion deux places", sourit Jacques Carriquiriberry, pilote à la Fédération française aéronautique, chargée de la promotion de cet avion.

ⓘ Publicité

L'avion peut voler jusqu'à 80 km/h. © Radio France - Bradley de Souza

Une autonomie de 70 minutes

"Si je peux comparer entre une voiture électrique et une voiture thermique, la conduite est la même. Là c'est pareil quand on pilote cet avion, on ne se préoccupe plus de savoir si c'est une propulsion électrique ou pas", renchérit Jacques Carriquiriberry. L'autonomie de cet avion est de 70 minutes et il peut voler jusqu'à 80 km/h.

Deux manches à l'intérieur de cet avion qui a la taille d'un ULM et pèse environ 500 kilos. © Radio France - Bradley De Souza

L'avion pèse est réputé pour son calme lorsque l'on est en cabine. "C'est un long fleuve tranquille", souligne le pilote de la Fédération française aéronautique. Il doit désormais s'envoler pour Montbéliard où il est attendu au meeting aérien le 14 mai prochain.