PHOTOS - Un gros Beluga XL dans le ciel de Limoges-Bellegarde ce mardi

L'aéroport de Limoges-Bellegarde a reçu un visiteur peu commun ce mardi. Se distinguant par sa grosse tête et son énorme fuselage, l'Airbus Beluga XL a effectué plusieurs manoeuvres sur la piste et au-dessus de l'aéroport limougeaud durant toute la matinée.

Dans le cadre d'un exercice d'entraînement de ses pilotes, la société Airbus a encore une fois choisi la piste de l'aéroport de Limoges-Bellegarde. C'est ainsi que le Beluga XL est apparu dans le ciel et sur le tarmac limougeaud ce mardi matin. Cet avion-cargo (très) grand format est destiné au transport des pièces des appareils Airbus entre les différents sites de production européen et le site du constructeur aérien à Toulouse.

Le Beluga XL en "touch and go" sur la piste de l'aéroport de Limoges-Bellegarde - © Limoges Aéroport

Le Beluga XL a notamment effectué des opérations de "touch and go" sur la piste de l'aéroport, consistant à remettre les gaz et redécoller à peine le train d'atterrissage posé au sol. Les pilotes ont également effectué des manoeuvres en plein vol.

Le Beluga XL d'Airbus en manoeuvres à l'aéroport de Limoges-Bellegarde - © Limoges Aéroport

Par ses dimensions et son emplacement, la piste de l'aéroport de Limoges-Bellegarde est propice à ce genre d'exercices. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Airbus choisit ce site pour effectuer les manoeuvres de son Beluga.