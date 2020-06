[PHOTOS] Un tout nouvel écrin pour accueillir le Topo à Hendaye

Depuis ce week-end, la toute nouvelle gare Euskotrain d'Hendaye est entrée en service. Les voyageurs sont désormais accueillis dans un hall flambant neuf, plus moderne et plus confortable. Un investissement de 5,8 millions d'euros pour le Gouvernement basque.

Alors que les travaux se poursuivent au niveau de la gare internationale SNCF d'Hendaye, et notamment sur son parvis, celle de l'Euskotrain, quelques mètres plus loin est terminée. L'infrastructure est entrée en service en cette fin juin. Le gouvernement baque a investi 5,8 millions d'euros dans ce nouvel écrin qui accueille les Topos entre la ville frontalière et Lasarte-Orio, dans la banlieue sud de Saint-Sébastien.

Le hall d'accueil de l'Euskotrain à Hendaye © Radio France - Thibault Vincent

Fini le petit quai vétuste auquel on accédait par 3 tourniquets devant lesquels se formait une file d'attente aux heures de pointe. Désormais un hall moderne, toujours en bord de route, accueille les voyageurs.

Le hall d'accès au quai du topo en gare Euskotrain d'Hendaye © Radio France - Thibault Vincent

A l'intérieur, on trouve un banc pour attendre, 3 guichets automatiques, un poste pour le chef de gare qui renseigne les voyageurs, et surtout 5 portillons automatiques dont deux accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) qui s'ouvrent sur le quai et évitent les longues queues.

Le topo arrive en gare d'Hendaye © Radio France - Thibault Vincent

Cinq portillons permettent de fluidifier les entrées et sorties du quai de l'Euskotrain d'Hendaye © Radio France - Thibault Vincent

Celui-ci est désormais couvert pour abriter les usagers en cas de, rares évidemment, intempéries. Il dessert non plus une, mais deux voies.

La gare Euskotrain d'Hendaye accueille désormais deux voies et le quai est en partie abrité © Radio France - Thibault Vincent

Malgré tout, le cadencement reste pour l'heure le même. Un train toutes les 30 minutes, tous les jours, à 3 et 33 de chaque heure à partir de 5h33 et jusqu'à 22h33 du lundi au vendredi (à partir de 7h03 les week-ends et jours fériés). Mais ce deuxième quai ouvre la voie à une augmentation des fréquences à l'avenir.

Les topos arrivent et partent d'Hendaye toutes les 30 minutes © Radio France - Thibault Vincent

Sept cents milles voyageurs passent chaque année par la gare Euskotrain d'Hendaye. Les premiers que l'on a pu rencontrer ce lundi 29 juin, vacanciers ou usagers habituels faisant le trajet entre leur domicile et leur lieux de travail ou de scolarité, se sont montrés dithyrambiques à propos de la nouvelle gare.

Il faut 35 minutes pour relier Hendaye à Saint-Sébastien (Amara) avec le topo © Radio France - Thibault Vincent

Seuls bémols, il n'y a pas de toilettes dans le hall, et le trajet entre Saint-Sébastien et Bayonne, via le changement obligatoire à Hendaye faute de compatibilité entre les rails des deux côtés de la frontière, est toujours aussi long : plus d'une heure et demi, alors qu'il ne faut que 35 minutes pour rallier la ville frontalière avec le topo, et 50 minutes en voiture pour faire les 60 kilomètres séparant les deux capitales.