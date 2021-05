PHOTOS - Un train historique dans les traces du mythique "Capitole" est entré en gare de Limoges

"C'est un train mythique !" Sur le quai de la gare de Limoges, Josiane savoure : "Ce train me rappelle ma jeunesse. J'adore ces compartiments où l'on peut rencontrer d'autres personnes. Les banquettes sont très agréables, c'est plein de souvenirs qui remontent." Elle vient d'effectuer avec plusieurs dizaines d'autres passagers un voyage entre Toulouse et Limoges à bord d'un train historique pour venir visiter le village martyr d'Oradour-sur-Glane en ce samedi 8 mai.

Ce n'est pas le "Capitole", mais des voitures du "Mistral". © Radio France - Thomas Vinclair

"On arrivait à Paris en 2h50 depuis Limoges"

Ce train historique entre Toulouse et Limoges rappelle les grandes heures du "Capitole" entre les années 60 et 80. "C'était le modernisme dans le Limousin", sourit Jean-Luc. "J'ai voyagé à de nombreuses reprises à bord. C'était synonyme de confort et surtout de modernité. C'était le seul train à l'époque qui passait la barre des 200 kilomètres par heure entre Vierzon et les Aubrais. On arrivait à Paris en 2h50 !"

Aujourd'hui beaucoup regrettent ce "Capitole" qui allait si vite et qui "n'avait pas autant de retard" que le fameux POLT d'aujourd'hui. Dans la locomotive de tête, Michel Bouche est au commande. Pour ce passionné , "ce train représente l'histoire des chemins de fer".

Il ne reste plus qu'une voiture du Capitole

Michel Bouche est un retraité du milieu des banques. Il a commencé à conduire ces vieux engins une fois sa retraite arrivée. Pour ce passionné, il n'était donc pas très difficile de remarquer que ce train ne ressemblait pas trop au fameux "Capitole". "Nous reprenons juste le même chemin mais la locomotive date des années 80 et les voitures des années 60. C'est des voitures du "Mistral", le train entre Marseille et Paris."

Il ne reste aujourd'hui qu'une seule voiture du Capitole. Elle est conservée dans un musée à Mulhouse dans le Haut-Rhin. Ces trains, témoins d'une époque, sont aujourd'hui entretenus par Michel et son association de passionnés avec l'argent récolté par ces voyages à bord de ces trains historiques.