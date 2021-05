PHOTOS : Une usine roulante pour rénover la voie entre Migennes et Auxerre

400 agents et un train usine de 750 mètres de long renouvellent actuellement la voie entre Migennes et Auxerre (Yonne). Cet important chantier qui a débuté le 8 avril doit moderniser 25 Kilomètres de voie, en 6 semaines.

Un train usine renouvelle en ce moment la voie entre Migennes et Auxerre (Yonne). Un important chantier de modernisation a débuté le 8 avril. Il s’agit de remettre à neuf 25 Kilomètres de voie, en 6 semaines.

Des agents dévissent les rails avant que l'usine roulante ne fasse son travail © Radio France - Thierry Boulant

Pour remplacer les rails, les traverses et le ballast, le lit de pierres sur lequel repose la voie, une usine roulante de 750 mètres de long avale méthodiquement l'ancien matériel pour installer le nouveau.

Ces grosses pinces soulèvent les vieux rails pour les mettre de coté. © Radio France - Thierry Boulant

"A l'avant du train, on a tous les wagons qui vont contenir les traverses neuves et qui, à la suite, vont être remplacées par les traverses en pierre" explique Eric Mulley, chef de projet à SNCF Réseau, "le ballast, c'est une autre activité avec un gros engin qui retire l'ancien ballast pour remettre le nouveau.

L'usine roulante s'étend sur des centaines de mètres © Radio France - Thierry Boulant

Une méthode plus rapide et moins cher

Ce dispositif est quatre fois plus rapide que la façon traditionnelle de travailler. "Grâce à cette méthode industrialisée, on va réaliser ces 25 km en six semaines. Sans cette méthode. Il faudrait compter presque six mois" précise Eric Mulley.

Eric Mulley, chef de projet à SNCF Réseau © Radio France - Thierry Boulant

C'est donc du temps de gagné, des passages à niveau bloqués moins longtemps avec ce que cela implique pour la circulation routière, et du personnel SNCF monopolisé par cette tâche plus brièvement.

Les traverses en pierre sont déplacées par un engin qui coulisse sur les wagons © Radio France - Thierry Boulant

C'est aussi une facture moins lourde. "Pour cette opération de 44 millions d'euros" explique Jérôme Grand le directeur territorial de SNCF Réseau Bourgogne Franche-Comté, "si on avait utilisé des procédés plus classiques, on aurait été entre 20 et 30% plus cher."

Jérôme Grand est directeur territorial de SNCF Réseau Bourgogne Franche-Comté © Radio France - Thierry Boulant

En trois semaines, 16 km de voies sur les 25 ont été traités par les machines et par les 400 agents qui quotidiennement travaillent sur le chantier, pour piloter les engins ou dévisser les anciennes voies, avant que le train usine ne les remplace.