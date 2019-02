PHOTOS - VIDÉOS - C'est le grand départ pour le MSC Bellissima à Saint-Nazaire

Saint-Nazaire, France

Le MSC Bellissima est le quatrième navire MSC Croisières à être inauguré en moins de deux ans. Il sera suivi par le MSC Grandiosa en novembre prochain.

Cette ville flottante est équipé de la technologie la plus innovante en mer, avec, notamment, l’introduction du premier assistant personnel virtuel en mer, ZOE, pour donner une toute autre dimension à l’expérience croisière connectée. Le navire propose des installations et des divertissements novateurs avec l’emblématique promenade, surplombée par le plus grand dôme LED en mer, et longée de boutiques proposant quelques 200 marques.

À bord du MSC Bellissima © Radio France - Anne Patinec

Le Bellissima, long de 315 mètres, pourra embarquer plus de 7.000 personnes dont 5.700 croisiéristes. C'est le deuxième de la série de quatre bateaux commandés par MSC, l'armateur italo-suisse.

#MSCBellissima tout est prêt pour la cérémonie de livraison du paquebot aux chantiers navals de #SaintNazaire ; départ du bateau ce soir vers l’Angleterre avec un millier de personnes à bord pic.twitter.com/4e4oUKx1Z8 — Anne Patinec (@AnnePatinec) February 27, 2019

Cette journée est aussi marquée par la mise sur cale des premières pièces de coque d’un nouveau paquebot qui sera lui aussi construit à Saint-Nazaire, le Virtuosa. Long de 331 mètres, il sera en 2020 le plus gros paquebot d'Europe. Au total, treize navires doivent sortir des Chantiers de l'Atlantique d'ici 2026.

La cérémonie de la pièce du #MSCVirtuosa est sur le point de commencer. Une ancienne tradition maritime qui perdure. https://t.co/spq4vv0SOGpic.twitter.com/zSF8RQs2tP — MSC Croisières (@MSCCroisieres) February 27, 2019

Le MSC Bellissima quittera les Chantiers de l'Atlantique et Saint-Nazaire ce soir vers 22h30 avec à son bord des salariés des Chantiers de l'Atlantique et des agents de voyage qui embarquent pour une mini-croisière. Il mettra le cap sur Southampton en Angleterre.

Le baptême est prévu samedi avec la comédienne Sophia Loren. Il quittera Southampton le 4 mars pour sa croisière inaugurale de 10 nuits vers Gênes. Puis, dès le 19 mars, le navire mettra le cap sur ses itinéraires saisonniers de 7 nuits en Méditerranée, avec des escales à Gênes, Naples et Messine (Italie), La Valette (Malte), Barcelone (Espagne) et Marseille (France).