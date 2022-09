PHOTOS - VIDEOS : Rennes a inauguré sa nouvelle ligne de métro, automatique et plus écologique

Métro automatique, rames plus larges, grandes baies vitrées, 110.000 voyages par jour, 2'15 de fréquence de passage en heures de pointe, quatre nouveaux quartiers desservis, la nouvelle ligne B compte au total 15 stations entre Rennes et les communes avoisinantes de Cesson-Sevigné et Saint-Jacques-de-la-Lande, reliées en 21 minutes.

La ligne B du métro de Rennes - Rennes Métropole

La maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole était parmi les premiers voyageurs à 5h10 pour le premier voyage de cette nouvelle ligne. "Je n'aurais manqué ce rendez vous pour rien au monde. Il y avait de l'attente, il y avait de l'impatience. Et à 5h10 ce matin, nous y étions avec une belle part d'émotion. De joie aussi, à partager avec toutes les métropolitaines et les métropolitains puisque, à l'image de cette journée festive, toute la semaine va permettre aux habitants de découvrir ce métro, cette ligne B" a réagi Nathalie Appéré.

L'aboutissement d'une aventure humaine et collective hors norme.

"Cela fait 20 ans" que ce projet a été imaginé. C'est huit ans d'un chantier absolument colossal, tout à fait hors norme. C'est 1,3 milliard d'investissement, c'est presque 7500 personnes équivalent temps plein qui ont pu travailler sur les huit ans du chantier. C'est l'un des plus grands chantiers sur le territoire national" a détaillé la maire de Rennes.

Les travaux avaient commencé en 2014 pour une mise en service initialement prévue en 2020 mais ils ont accumulé les retards, entre mise à l'arrêt pour cause d'épidémie de Covid-19 et problèmes techniques.

Dans la ligne B, le nouveau métro de Rennes © Radio France - Eric Bouvet

Les deux lignes de métro, les parcs relais, les pistes cyclables sécurisées, les bus renforcés au-delà de la rocade, les lignes de covoiturage et bientôt les lignes de tram-bus, ont été imaginés comme autant d’alternatives à la voiture individuelle, responsable d’une grande partie des émissions de CO2 sur notre territoire. Une "réflexion approfondie" est aussi en cours pour "étudier la faisabilité de cinq lignes de tram-bus à l'extérieur de la rocade de manière à ce que chacune et chacun puisse se déplacer facilement dans la métropole" a précisé Nathalie Appéré au micro de France Bleu Armorique.

"Le métro, c'est d'abord et avant tout évidemment, un moyen de transport non polluant, rapide, fiable, sûr". "C'est aussi l'opportunité pour transformer la ville avec de nouveaux quartiers qui sont nés autour du métro. Je pense par exemple au quartier de la Courrouze ou au quartier de ViaSilva. C'est aussi l'université, des zones d'emploi, des équipements qui sont desservis. Et puis, ça a été aussi l'occasion de transformer des quartiers comme celui de Maurepas. Désormais, l'ensemble des quartiers que l'on dit populaires, prioritaires de la ville sont desservis par le métro".

Nouvelle ligne B du métro à Rennes, à la station La Courrouze © Radio France - Eric Bouvet

Pour Ronan Kerloch, le directeur général de Keolis, la société gestionnaire du réseau de transport en commun Star à Rennes, l'ouverture de cette nouvelle ligne c'est "beaucoup d'émotion, d'excitation et un peu de stress. Je crois que toutes les personnes qui étaient dans cette première rame ont eu le sentiment qu'on était en train de vivre quelque chose d'historique, parce qu'on avait tous très hâte, enfin, de pouvoir mettre à disposition ce superbe outil aux usagers de la métropole" a réagi sur France Bleu Armorique le directeur général de Keolis.

L’ouverture de cette ligne B la ligne b s’accompagnera, le 24 octobre, du redéploiement complet du réseau de transport STAR au profit des communes de la première et deuxième couronne de la métropole, "avec un million de kilomètres de lignes de bus redéployés" précise Ronan Kerloch. "On restructure complètement le réseau de bus pour qu'il s'adapte à cette ligne de métro". Ces communes bénéficieront ainsi d’un renfort parcours équivalent à 200.000 kilomètres, permettant l’amélioration de la fréquence et de l’amplitude de certaines lignes de bus. L’objectif est de proposer un service de bus renforcé pour faire profiter à toutes les communes métropolitaines d’une offre de transport plus fluide, rapide et accessible.

Prochainement, trois nouveaux parkings relais vont ouvrir pour accompagner cette nouvelle ligne de métro. À Gayeulles, à Saint-Jacques et ViaSilva. "2.000 places supplémentaires au total vont être offertes avec le même fonctionnement qu'aujourd'hui, c'est à dire que les voitures ne peuvent pas rester le soir, ça sera ouvert le dimanche en revanche" précise le directeur général de Keolis .

Les trois nouveaux parcs-relais dans le détail :

• Cesson-Viasilva : 200 places vélos + 300 places voitures dans un parc provisoire au démarrage, et à terme 800 places.

• Saint-Jacques – Gaîté : 200 places vélos et 800 places voitures.

• Les Gayeulles : 100 places vélos + 400 places voitures.

La Courrouze, un nouvel écoquartier desservi par cette ligne B - Yohann Lepage / Territoires

À cheval sur les communes de Rennes et de Saint-Jacques-de-la-Lande, le nouveau quartier de La Courrouze, ancien Arsenal de Rennes, accueillera d'ici 2028 environ 10.000 habitants et 4.500 emplois sont prévus. L’écoquartier de la Courrouze repose sur la constitution d’îlots mixtes au sein d’un grand parc irriguant l’ensemble du quartier et rythmé par la cohabitation des ambiances : espaces boisés, landes, vastes étendues d’herbe, espaces jardinés, friches. Le quartier accueille de nombreux logements, des bureaux d’entreprises, des commerces, des services, des locaux associatifs, des équipements éducatifs et socio-culturels. Il contribue au développement des mobilités douces au sein de la ville avec ses deux stations de métro, la desserte en bus et un maillage dense en cheminement piétons et cyclistes.

Cette nouvelle ligne, une réponse à la démographie qui explose

Aménagements aux abords de la station Cleunay - Arnaud Loubry / Métropole Rennes

La métropole rennaise doit également faire face à des enjeux démographiques importants. Selon les projections, la population de Rennes Métropole augmentera de près de 100.000 habitants entre 2018 et 2040. 73 % des habitants de la ville vivront à moins de 600 mètres d’une station de métro et 91 % des étudiants de la métropole pourront rejoindre les établissements de formation et les centres universitaires grâce au métro. Avec l’arrivée de la ligne B, ce sont toutes les mobilités du territoire qui sont modifiées. À terme, les lignes A et B assureront 60 % des voyages annuels du réseau STAR, soit l’équivalent de 260 000 voyageurs par jour. Aujourd’hui, la ligne A représente déjà 40 % des voyages. Dans 5 ans, on estime à 112 millions le nombre de voyages qui seront réalisés sur l’ensemble du réseau STAR bus et métro. En 2019, avant la pandémie de Covid-19, le nombre de voyages était de 88,4 millions.

Changements bien visibles en matière d'urbanisme

"Les espaces publics aux abords de toutes les stations de cette nouvelle ligne ont été profondément modifiés par des aménagements qui favorisent la nature, le cheminement des piétons et des cyclistes, l’art mais aussi l’installation d’équipements au service du dynamisme et de la vie des quartiers. Des logements ont été construits à proximité de ces nouvelles centralités, parfois même juste au-dessus des stations comme c’est le cas à Sainte-Anne, Saint- Germain, Jules Ferry et Cleunay" rappelle la maire de Rennes. "Je pense aussi au pôle éducatif Simone Veil, ce magnifique bâtiment qui rappelle l’architecture des anciennes cartoucheries et qui accueille depuis quelques jours plus de 150 élèves et une trentaine de tout-petits, à quelques mètres de la nouvelle station de métro La Courrouze".

Selon Benoît Feildel, enseignant chercheur à Rennes deux, maître de conférences en urbanisme et aménagement de l'espace, "cette nouvelle ligne est une réponse à la démographie qui explose". La croissance métropolitaine, se situe principalement pour les deux tiers dans les communes périphériques de la métropole. "Le métro est une infrastructure qui profite bien sûr aux habitants de la ville de Rennes mais aussi à l'ensemble des habitants des espaces plus périphériques et qui rejoignent le pôle d'emploi principal de la métropole qu'est la ville de Rennes" explique au micro de France Bleu Armorique Benoît Feildel. À terme, pour que tout le monde puisse se loger ce sera "aux politiques d'orienter le développement de population sur le centre ville ou de limiter cette croissance. C'est aussi, je pense à raison dans le discours des élus, un outil pour éviter des phénomènes de flambée des prix de l'immobilier et de difficulté à se loger dans le cœur de la métropole. Et donc, ça s'accompagne des infrastructures de transports" poursuit Benoît Feildel.

Cette nouvelle ligne, ces nouveaux quartiers, cela permet de désenclaver d'autres secteurs qui n'avaient pas accès au centre de Rennes, comme par exemple les quartier Cleunay ou Maurepas. " Ces deux quartiers sont des quartiers prioritaires de la politique de la ville. L'accessibilité au centre ville est évidemment largement augmentée par l'effet du métro" poursuit l'enseignant chercheur.

L'accès à la ligne B sera gratuit jusqu'à dimanche et une cinquantaine d'animations, danse, magie, cirque, musique et théâtre, se dérouleront dans quatre des nouvelles stations. En février 2023, une "zone à trafic limité" sera expérimentée dans le centre historique de Rennes, où seuls les riverains, les livraisons et les services d'urgence pourront pénétrer. Après Rennes, ce nouveau métro automatique doit être mis en service dans les aéroports de Bangkok et de Francfort en 2022 et 2023.