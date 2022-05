PHOTOS- Voici à quoi devraient ressembler les stations de la future 3e ligne de métro à Toulouse

Tisséo a dévoilé ce 30 mai les images de synthèse des futures stations de la troisième ligne de métro qui reliera Colomiers à Labège (Haute-Garonne) en 2028. Les travaux préparatoires ont débuté et les visuels, encore hypothétiques, sont exposés près de l'arrêt de métro Capitole.

Ce sont 21 stations souterraines qui seront construites dans les six prochaines années à Toulouse, Colomiers, Blagnac et Labège. La troisième ligne de métro sera la plus longue des trois (27 km). Au square Charles de Gaulle à Toulouse, le public peut désormais observer les aménagement extérieur des stations avant /après. "Ce sont des hypothèses, il y va y avoir des concertations en 2023, plusieurs éléments pourront être amendés comme la notion de végétalisation", précise le président de Tisséo Ingénierie, Jean-Michel Lattes.

Airbus Colomiers-Ramassiers. - Tisséo

Airbus Saint-Martin. - Tisséo

La future station des Sept-Deniers, près du stade Ernest-Wallon. - Tisséo

Boulevard de Suisse. - Tisséo

Faubourg-Bonnefoy. - Tisséo

Bientôt la rame de la 3e ligne visible pour le grand public

Toulouse Métropole et Tisséo s'apprêtent également à ouvrir d'ici la fin de l'année des "maisons de la troisième" ligne à Colomiers, Labège et le centre-ville toulousain (François-Verdier), probablement pour donner à voir aux habitants l'évolution de ce chantier qui se concrétisera en fin d'année 2023 par l'arrivée des tunneliers. Des médiateurs seront présents pour répondre aux questions.

Jean-Rieux. - Tisséo

L'Ormeau. - Tisseo

Le terminus à Labège, la station Cadena. - Tisséo

Par ailleurs, Alstom le fabricant des rames devrait exposer à l'automne prochain, en novembre, une maquette de ce à quoi ressemblera le métro sur cette troisième ligne de métro.

Le tracé de la future 3e ligne de la gare de Colomiers à la gare de Labège. - Tisseo

Exposition du lundi 30 mai (14h à 20h) au vendredi 10 juin (10h à 19h). Rue d'Alsace Lorraine / station Capitole en face du magasin Zara.