Un pic de pollution atmosphérique à l'ozone a été atteint en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges ce lundi. Les préfets ont adopté des mesures d'urgence qui s'appliqueront dès ce mardi 7 août. Comme la réduction de la vitesse de 20 km/h sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées.

Il faudra à nouveau réduire sa vitesse si vous prenez l'autoroute. En effet, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges connaissent un pic de pollution atmosphérique "estival" à l'ozone. L'alerte a été déclenchée ce lundi par l'ATMO Grand Est, l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air.

Eric Freysselinard, préfet de Meurthe-et-Moselle, et Pierre Ory, préfet des Vosges, ont pris des mesures d'urgence à compter de ce mardi.

Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées, la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20km/h sans aller en dessous de 70km/h. Les contrôles de vitesse et anti-pollution sur route se déroulent sur les axes concernés.

Renforcement possible des mesures

Si l’épisode de pollution se prolonge, ces mesures seront maintenues et renforcées dès ce mercredi 8 août. En effet, la vitesse maximale autorisée pour les véhicules abaissée de 20km/h sans descendre en dessous de 70km/h sera appliquée sur l'ensemble du réseau routier du département.

Les véhicules des forces de l’ordre et de sécurité civile, les véhicules des services d’incendie et de secours et les véhicules d’urgence médicale (SMUR-ATSU) ne sont pas concernés par cette réduction de la vitesse.

Ces mesures cesseront dès que la procédure d'alerte sera levée.