Pic de pollution en Gironde : réduction de 20 km/h des vitesses maximales autorisées

Vous devez abaisser votre vitesse de 20 km/h en Gironde à compter de ce vendredi 10 février et jusqu'à la fin de la procédure d'alerte pollution aux particules fines en Gironde, indique le nouveau préfet Etienne Guyot dans un communiqué. Car l'indice de qualité de l'air est qualifié de "mauvais" par Atmo . Les forces de l'ordre effectueront des contrôles pour veiller à la bonne application de cette mesure.

Les vitesses sont donc limitées à:

-110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h

-90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110km/h

-70 km/h sur les portions d’autoroutes, de voies rapides et de routes nationales et départementales normalement limitées à 90 km/h ou 80 km/h.

Globalement, le préfet de la Gironde recommande aux populations vulnérables et sensibles de limiter autant que possible les déplacements sur les grands axes routiers aux périodes de pointe ; de limiter la pratique d’activités physiques et sportives intenses; et en cas de symptômes ou d’inquiétude, il est recommandé de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son médecin.