Pic de pollution : réduction de vitesse dans le bas-Rhin et circulation différenciée sur l'agglomération de Strasbourg

La préfecture et l'Eurométropole ont décidé de prendre des mesures de limitations de vitesses ce mercredi matin dans tout le Bas-Rhin, et de circulation différenciée à partir de ce jeudi matin, dans l'agglomération de Strasbourg

Strasbourg, France

La canicule s'installe sur une majeure partie de la France et sur toute l'Alsace. Comme l'été dernier, les pouvoirs publics ont pris des mesures visant à baisser la vitesse à partir de ce mercredi matin 6 heures, et décident la circulation différenciée à partir de ce jeudi matin. Seuls les véhicules équipés de vignettes 1, 2 et 3 peuvent circuler.

Réduction des vitesses dans tout le Bas-Rhin

Sur le réseau autoroutier et les routes à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée pour tous les véhicules est abaissée de 20 km/h sans descendre en dessous de 70 km/h. Les contrôles de vitesse sont réalisés sur les axes concernés. Cette baisse de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée ne s’applique pas sur les tronçons limités à 130 km/h pour les autocars et poids lourds (>3,5 t). Les véhicules en intervention ne sont pas soumis à la réduction de vitesse : les véhicules des forces de l’ordre, de sécurité civile et véhicules militaires, les véhicules des services d’incendie et de secours et les véhicules d’urgence médicale (SMUR-ATSU).

Circulation différenciée

Cette mesure ne concerne que l'agglomération de Strasbourg. Les véhicules qui ont la vignette Crit'air 1, 2 et 3 peuvent rouler à partir de ce jeudi, entre 6 heures et 22 heures. Les usagers qui n'ont pas encore la vignette Crit'air, peuvent passer commande sur le site internet officiel de ce dispositif

Par ailleurs L'Eurométropole a décidé de baisser les tarifs des tram, bus et Vélhop à partir de ce mercredi