Picardie : l'offre de TER réduite pendant les vacances de la Toussaint alors que les pannes se multiplient

La circulation des TER est réduite de 7% dans les Hauts-de-France dès ce lundi et jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint (hors week-end). Les usagers disent que beaucoup de trains sont déjà supprimés depuis début septembre : la SNCF confirme et plaide la nécessité de remettre les choses à plat.

L'offre des TER est réduite dès ce lundi 25 octobre, hors week-end, jusqu'au vendredi 5 novembre, la fin des vacances de la Toussaint : - 7%. Sur les quelques 1200 trains qui circulent chaque jour dans la région, 78 sont supprimés sur ces quinze jours, dont une vingtaine en Picardie. La ligne Beauvais/Creil est particulièrement touchée, les trajets du Y picard - notamment - Amiens-Paris par exemple ne seront pas impactés, indique la SNCF.

"On est déjà dans cet allègement de l'offre depuis septembre", soulignent les usagers

Mais les usagers n'en peuvent plus : depuis la rentrée, les difficultés se multiplient sur les TER. "Cela ne va rien changer, indique Nora Muller-Comte, porte-parole de l'association picarde d'usagers SNCF Vam'Tuer. Il y a tellement de suppressions depuis la rentrée qu'on est déjà dans cet allègement. Et étant donné le niveau de remplissage des trains qu'on a en ce moment, y compris sur des jours "légers"... ça ne va rien changer, on va continuer à voyager debout".

"Préférable de baisser l'offre pendant 15 jours pour arrêter la crise qui démarrait", dit la SNCF

A la SNCF, on dit prendre la mesure de la situation. Et justement, réduire l'offre pendant ces vacances est un impératif : depuis un mois, il y a beaucoup de problèmes techniques, confirme Florent Martel directeur des opérations TER dans les Hauts-de-France : "Nous avons des heurts avec des gibiers, des arbres qui tombent sur les voies : des problèmes classiques en cette saison. Il y a aussi _des sujets en lien avec la fiabilité de notre matériel, donc on a besoin de travailler dessus_. On a jugé préférable de baisser légèrement le niveau pendant 15 jours et essayer d'arrêter la crise qui démarrait." Florent Martel précise qu'au plus fort des problèmes techniques depuis septembre, il y a eu 9% de trains supprimés sur une journée.

"Il faut que la SNCF se reprenne en main", tonne la région

Les TER sont financés à hauteur de 500 millions d'euros par an par la région. L'agacement monte chez Franck Dhersin, vice-président en charge des mobilités : "On peut admettre des problèmes techniques ; ou que des personnes ne soient pas là à un moment donné. Mais il faut que la SNCF embauche davantage, se reprenne en main. Les usagers en ont un peu le ras-le-bol et la région aussi".

La région peut sanctionner financièrement la SNCF quand les TER fonctionnent trop mal. Mais le plafond annuel de ces pénalités est atteint depuis juin, selon la région.