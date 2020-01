80 km/h : "on s'attendait à ce que la mesure soit un fiasco", estime Pierre Chasseray

Le gouvernement laisse la possibilité aux départements de revenir sur la loi sur les 80 km/h. Voilà pour la théorie. Dans la pratique, les conditions sont drastiques et les choses plus compliquées : Pierre Chasseray, le directeur général de 40 millions d'automobilistes, l'invité de France Bleu.

François Sauvadet va revenir sur les 80 km/h dans le département... mais pas trop ! Ce ne sont que des chiffres provisoires, mais 1000 km, basculeraient à nouveau 90 km/h, ça représente moins de 20% de notre réseau. Une commission de sécurité routière doit se réunir dans les semaines à venir pour valider tout cela. Le président du conseil départemental évoque des contraintes trop importantes pour repasser complètement à 90.

L'Etat ne veut pas perdre la face

Ce que confirme Pierre Chasseray, le directeur général de l'association 40 millions d'automobilistes : "les conditions définies par l'Etat sont extrêmement difficiles. l'Etat ne veut pas perdre la face, et empêche à tout prix un passage des routes à 90 km/h, car ça marquerait l'échec de la mesure. Ce qui est intéressant, c'est qu'une quarantaine de départements sont d'accord pour repasser à 90 km/h, et vont servir d'étalon. On observera sans doute que le nombre d'accidents reste le même."

L'intéressé se montre particulièrement sévère à l'égard du gouvernement et de cette mesure, inutile à l'en croire : "en France les expérimentations n'avaient pas montré de vraie réduction du nombre d'accident, donc on s'attendait à ce que la mesure soit un fiasco. C'est une bonne chose qu'on revienne à 90 km/h. On n'a pas pu faire de vrai bilan, tout simplement parce que tout le territoire avait été passé à 80 km/h la réduction du nombre d'accidents chaque année est quelque chose de normal, la sécurité routière s'améliore d'année en année. Donc on ne pouvait pas imputer aux 80 km/h la réduction des accidents."