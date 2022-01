Autoroute Limoges-Poitiers: "c'est la seule solution" dit Pierre Massy de l'association A147 Grand-Ouest

"Rendez-vous compte, en trois ans et demi, le chemin parcouru !" a lancé Pierre Massy avec satisfaction, ce mardi matin. Invité de France Bleu Limousin en ce jour du lancement de la concertation publique sur le projet d'autoroute concédée entre Limoges et Poitiers, le Président de la CCI de Haute-Vienne et de l'Association A147 Grand-Ouest s'est félicité de cette entrée dans le vif du sujet, rappelant que "le dossier date de 1954" et que "nous avons sorti ce projet de son sommeil profond".

Pierre Massy a aussi sévèrement taclé le projet "alternatif", "une variante avec une mise en 2X2 voies gratuite de l'existant, dossier n'ayant eu absolument aucun résultat, cela n'a donné que 8 kilomètres à 2X2 voies à hauteur de Fleuré, et on voudrait nous faire croire aujourd'hui qu'en cinq ans de plus, on y arriverait" a dit le Président de la CCI de Limoges. Le projet d'autoroute concédée pourrait en effet aboutir à l'horizon 2030, la mise en 2X2 voies entièrement gratuite environ cinq ans plus tard.

"C'est très fort, ça", s'est agacé Pierre Massy. "On n'a jamais été capable de trouver un sou pour la mettre en 2X2 voies gratuite. Si elle l'était aujourd'hui, ce qui devrait être le cas, nous n'en serions pas à nous poser la question d'une autoroute concédée. Aujourd'hui l'autoroute concédée, c'est malheureusement ou heureusement d'ailleurs, la seule solution qui s'offre à nous pour que dans un temps rapide on puisse aménager cet itinéraire, car jusque là personne ne s'y est intéressé et surtout personne n'a eu la volonté d'y mettre de l'argent" a expliqué le Président de l'association A147.

Nous voulons que cette autoroute soit un outil de développement économique, territorial, touristique, et agricole

Le projet d'autoroute concédée mettrait Limoges à environ une heure de Poitiers (contre plus de deux aujourd'hui, avec beaucoup de camions, une circulation dense, la traversée de plusieurs bourgs). Et bien sûr cela changerait tout le plan du désenclavement et de l'économie. "Ce que nous avons voulu, c'est que cette autoroute concédée desserve finement les territoires, et nous avons obtenu des services de l'Etat qu'il y ait 8 sorties entre Limoges et Bellac, et la même chose dans la Vienne. Donc nous avons voulu une desserte fine, nous voulons que cette autoroute soit un outil de développement économique, un outil de développement territorial, touristique, et agricole car les agriculteurs qui sont le long de ce parcours souffrent aussi de la dangerosité de la 147, je rappelle qu'entre 2012 et 2021, il y eu 33 morts, dont 5 en 2021. Ce sont des chiffres terrifiants. Et aujourd'hui, _la seule solution qui dans un temps rapide et sur la totalité de l'itinéraire permette un aménagement, c'est effectivement une autoroute concédée_. Il n'y a pas d'alternative" a-t-il conclu.