Piétonnisation à Nancy : la mairie présente les visuels et le calendrier

Des rues avec un nouveau pavement, des parterres en bosquets et une perspective directe sur les grilles de la Place Stanislas, voilà ce que l'on sait de l'aspect des rues piétonnes après les travaux. Les trottoirs actuels seront conservés, seule la route va changer. Elle sera mise à niveau des trottoirs pour garantir un accès aux personnes à mobilité réduite.

Du côté du calendrier, le chantier va se dérouler en plusieurs phases "pour limiter au maximum la gêne pour les riverains" selon la municipalité. Pour garantir un accès pour les livraisons et la circulation, chaque tronçon de rue sera toujours accessible par un côté ou l'autre selon l'avancée des travaux. Le premier bout de rue à être réaménagé sera le carrefour de la rue des Dominicains et de la rue Pierre Fourier entre la fin avril et la fin mai. Suivront les rues Gambetta et Saint-Nicolas entre la mi-mai et début Août, puis la rue des Dominicains jusqu'à la mi-septembre. Enfin le dernier tronçon aménagé sera la rue du Pont Mouja. Les travaux doivent se terminer avant la fin du mois d'octobre. Unr organisation permise par les différentes étapes nécessaires au chantier "d'abord on prépare, ensuite on finit et on pave. Cela nous permet de passer d'un bout à l'autre du chantier en un minimum de temps" explique Franck Muratet, adjoint à l'attractivité de Nancy.

La rue des Dominicains avant et après les travaux de réaménagement - Métropole du Grand Nancy

La municipalité dit comprendre les inquiétudes des commerçants au sujet de la période de travaux, mais assure travailler au cas par cas pour réduire au maximum les dérangements, comme avec les chocolatiers et fleuristes pour la période de Pâques. Un plan de changement de la circulation a chaque phase du chantier est prévu pour assurer les livraisons.

Toutes les informations de circulation et le calendrier détaillé du chantier seront à retrouver très prochainement sur le site de la municipalité.

Pour ce qui est de l'esthétique des rues nouvellement aménagées, la ville a du faire avec quelques contraintes! Parce que le quartier fait partie d'une zone protégée en raison du classement au patrimoine mondial de l'Unesco, "on ne pouvait pas faire n'importe quoi!" explique Franck Muratet. La mairie a travaillé avec les architectes des Bâtiments de France pour établir les plans. Parmi les obligations, celle d'avoir dans les rues Gambetta et des Dominicains, toujours une ligne de vue dégagée sur les grilles de la Place Stanislas! C'est pour cela que les parterres de verdure seront remplis comme des bosquets avec des arbustes et des arbres élancés pour ne pas boucher la vue. Autre détail, la couleur des nouveaux pavés, du gris, gris bleu et rouge. Des pavés sciés pour être bien plat, qui viendront en circuit-court, directement depuis une carrière de granit dans les Vosges. Les parterres seront aménagés pendants les travaux puis plantés cet automne notamment avec les plantes du jardin éphémère.

Pour Mathieu Klein, ces travaux d'aménagement vont permettre de "changer d'ambiance". Le maire ajoute que "Nancy est une ville qui prend le virage d'une ville plus apaisée, une ville dynamique et plus végétalisée." Une période de travaux qu'il sait compliquée mais qu'il considère nécessaire "pour aller vers le bien de toutes et de tous!"

Les travaux doivent commencer le 24 Avril.