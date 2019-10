Depuis plusieurs années, les camions sont de plus en plus exposés à des accidents avec des piétons ou des cyclistes. Face à ce constat, le Syndicat national du béton prêt à l'emploi (SNBPE) a organisé ce lundi une journée de sensibilisation sur l'Esplanade Charles-de-Gaulle à Nîmes.

Piétons et usagers des deux-roues font de moins en moins attention aux poids lourds

Ce lundi, des conducteurs de poids-lourds et des patrons du BTP ont sensibilisé les passants à la faible visibilité au volant d'un camion

Ce lundi, sur l'Esplanade Charles-de-Gaulle à Nîmes, conducteurs de poids lourd et patrons du BTP sont venus avec un message simple pour les passants : attention à vous, nos camions ne vous voient pas toujours !

La preuve lors de cette sensibilisation : "même un gros camion à l'arrêt en plein milieu de l'esplanade n'est pas pris en compte par les gens", remarque Daniel Ogelo, chef d'entreprise dans le BTP, en pointant une femme à pied frôlant sans faire attention le camion toupie, poids lourd transportant du béton dans une cuve, du SNBPE.

Un camion toupie a passé la journée sur l'esplanade Charles-de-Gaulle à Nîmes où ses quatre zones d'angles morts étaient représentées par des plots © Radio France - Diane Sprimont

Des piétons et usagers de deux-roues invisibles

Le champ de vision au volant d'un poids lourd est très restreint. Le chauffeur circule avec quatre angles morts : devant, derrière et sur les côtés.

Marc Blanquet, membre du syndicat Unité Béton, donne avant tout deux conseils aux passants : "quand ils sont en présence d'un camion, s'il se met en marche arrière, il faut patienter, regarder où il veut aller. _A plus d'un mètre de la cabine, le chauffeur peut vous voir. A moins d'un mètre, non_. A vous de vous de communiquer avec lui, il vous dira de passer ou non."

le syndicat national du béton prêt à l'emploi (SNBPE) distribue aux conducteurs de poids-lourds du BTP des autocollants de prévention © Radio France - Diane Sprimont

Parmi les intervenants de cette journée de sensibilisation, David Carmona, chauffeur d'un camion toupie. Pour lui, ce type d'événements est indispensable pour son métier, "les deux-roues doublent souvent par la droite, voient que le camion est en train de tourner et s'en fichent, raconte David Carmona. Dans les ronds-points, les gens ne comprennent pas qu'on doit rester sur la droite."

En 2018, en France, quatre accidents mortels ont eu lieu entre des camions toupie, des passants et des deux-roues.