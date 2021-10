Pionnat : route barrée, situation bloquée

Le maire de Pionnat, Laurent Piolé, n'en peut plus de cette situation qu'il qualifie d'ubuesque. Depuis 8 mois, la route qui relie le bourg de sa commune à la RN 145 via Ajain est barrée. Le point sensible est à environ 2 km au nord du village : la digue de l'étang de Marchives. De l'eau passe sous la Départementale 16 et fragilise la route.

Il a donc été décidé d'interdire la circulation à cet endroit le 11 février dernier. Une déviation de plusieurs kilomètres via Saint-Laurent est en place. Mais ça fait faire un bon détour et des usagers agacés déplacent tout simplement les plots qui ferment la route.

Plots déplacés, accès dégagé à l'encontre de l'arrêté du 11 février 2021 © Radio France - Valérie Menut

Une situation pas tenable pour les services du Département qui doivent remettre régulièrement les choses en place. Pas tenable tout court : avec les panneaux de déviation 5 ou 6 km en amont mais sur site les plots déplacés, les automobilistes ne savent plus à quel saint se vouer. Le maire de Pionnat commence lui aussi à perdre patience. "On sait très bien que la route est fermée. Alors soit on se donne les moyens de la fermer, soit on estime qu'elle ne présente pas de danger et on ouvre la route. Mais là on se retrouve dans une situation qui n'a aucun sens. Et ça isole le bourg, pénalise énormément le personnel soignant ou les services à domicile entre autres qui doivent faire des détours et donc ont beaucoup moins de temps pour effectuer leurs tâches quotidiennes".

Qui va payer ? Et quand ?

La situation n'a que trop durer. Le maire demande qu'elle soit clarifiée : "soit la route est réellement fermée avec des plots inamovibles en béton, soit des travaux sont engagés". L'édile a écrit à la Présidente du Département et aux services de la Direction Départementale des Territoires. La solution semble néanmoins loin d'être trouvée. Il faut d'abord savoir qui va payer les travaux et à quelle hauteur, entre le propriétaire de l'étang aussi propriétaire de la digue et le Département propriétaire de la route. Pour établir l'équation, L'Etat a demandé un diagnostic de sûreté qui établira aussi la mise en place ou non de plots inamovibles. Et aucun calendrier n'est pour l'heure fixé.