La ville d'Annecy aménage une nouvelle piste cyclable entre le quai de la Tournette et le Pâquier

La nouvelle piste cyclable du centre-ville d'Annecy entrera en service le 1er juin prochain. Elle reliera le quai de la Tournette au Pâquier et permettra de boucler le tour du lac à vélo. Le tracé n'empruntera les voies de circulation que pour enjamber le Thiou et la canal de Tassé.

Boucler la boucle cyclable autour du lac d'Annecy. C'est à nouveau ce que la ville d'Annecy en Haute-Savoie va proposer à partir du 1 er juin avec un nouveau tracé sur le tronçon le plus contraint et compliqué à concevoir,de part et d'autre et devant l'hôtel de ville. Ces 550 m de voies cyclables permettront de relier les deux pistes cyclables des Marquisats à l'ouest du lac et celle du Pâquier à l'est.

En jaune le tracé hors voirie, en rouge le tracé sur voirie - Ville d'Annecy

L'itinéraire expérimenté l'été dernier dans ce secteur sensible et embouteillé entre les Marquisats et le Pâquier, avait fait couler beaucoup d'encre et suscité de très vives oppositions des usagers de la rive ouest du lac et des commerçants, et ce d'autant plus pendant un été de fréquentation touristique très importante en raison du contexte sanitaire lié au Coronavirus.

30% du tracé sur la route

Après l'expérimentation très controversée de l'été dernier cette fois l'équipe écologiste de François Astorg a pris le temps de mûrir un tracé qui grignote moins l'espace routier, 30%, contre presque la totalité l'an passé et qui est plus sécurisé avec des aménagements pérennes en dur dont les travaux commenceront ce mardi 6 avril.

Pour faire passer les vélos sur le pont A.Lebrun, une voie de circulation sortante (du Pâquier vers Les Marquisats) sera neutralisée © Radio France - Ville d'Annecy

Les deux portions où les cyclistes devront emprunter les voies de circulation sont : la première pour enjamber le Thiou sur le pont Albert Lebrun , la seconde pour passer au-dessus du canal de Tassé, en attendant d'installer peut-être des passerelles, soit pour les piétons soit pour les vélos.

Au niveau du canal de Tassé, le "tourner à gauche" vers la rue du Lac va être supprimé - Ville d'Annecy

L'implantation des éventuelles passerelles est soumise à l'autorisation de l'État, des Bâtiments de France et du Ministère de la Culture. La demande a été faite mais l'instruction du dossier va prendre au moins 8 mois.