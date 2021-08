Châteauroux : des aménagements pour fluidifier le trafic

Le marquage au sol est ici bien visible et il concerne trois voies de circulation

Il y a un peu plus d'un an, en juin 2020, le Maire de Châteauroux Gil Avérous pratiquement à la surprise générale, annonçait la création de dix kilomètres de piste cyclable à Châteauroux, grâce notamment à au plan vélo du gouvernement mis en place en 2020, avec à la clé une enveloppe de 60 millions d'euros pour toute la France.

Dans la foulée, 10 kilomètres de pistes cyclables ont été créées, de Balsan'éo au quartier Bitray. Après une année d'utilisation, des aménagements ont été proposés pour fluidifier le trafic : "Nous avions un problème de flux de véhicules sur les heures de forte affluence. Alors pour décongestionner, vous pouvez retrouver deux, voire trois files pour les voitures et ce à trente mètres du feu. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir prévu un sas de trois mètres de long qui permet aux cyclistes situés devant le feu tricolore de tourner à gauche, de se positionner devant le flux de voiture et donc de tourner en toute sécurité. note Marc Fleuret premier vice-Président de Châteauroux Métropole, délégué aux transports.

Pierre Alexandre Prime, responsable au service voirie, Rolland Vrillon Maire-adjoint et Marc Fleuret premier Vice Président de Châteauroux Métropole devant l'un des aménagements de piste cyclable. © Radio France - Sylvain ROGIE

Après les aménagements de certains carrefours, des feux tricolores seront supprimés

Il fallait de toute façon faire ces aménagements : " Après avoir eu des retours positifs ou négatifs, ces aménagements répondent à une demande de cyclistes mais aussi d'automobilistes qui empruntent les boulevards. Pour l'avenir, nous avons déposé un appel à projets sur les deux extrémités des boulevards."

Des feux tricolores vont aussi être supprimés avec toujours le même objectif à savoir fluidifier le trafic : "Le carrefour à feux, au droit de la rue Rouget de l'Isle dans le quartier Beaulieu et après les pistes de réflexions, vont du carrefour Charles de Gaulle et l'avenue de la Châtre. Il faut dans un premier temps étudier les impacts de ces suppressions sur le trafic des rues adjacentes. Pour l'instant, rien n'a été décidé, cela doit passer en commission de circulation." précise Alexandre Prime, responsable au service voirie à Châteauroux Métropole. Cette commission de circulation se réunira au mois de septembre, les travaux et la suppression de certains feux tricolores devraient intervenir en fin d'année 2021.