À Lattes, des pistes cyclables rouges pour sécuriser les usagers

À Lattes (Hérault), les cyclistes peuvent rouler sur des pistes rouges! Depuis le mois de septembre 2021, la mairie rénove certaines pistes cyclables (signalisation, séparateur). Elle a choisi de peindre les plus stratégiques en rouge. C'est le cas, par exemple, sur l'Avenue de la Lironde, pas très loin de la grande Avenue de l'Europe. Un damier, symbole d'un danger, était déjà dessiné : réhaussé de rouge, il ne passe pas inaperçu...

Piste cyclable ou piste d'atterrissage?

Avec sa couleur rouge vif et son damier, on en oublierait presque que c'est une piste cyclable... "On nous déroule le tapis rouge", s'amuse Maryse. "À part le drapeau des courses de Formule 1, ça ne me parle pas trop...", avoue Tristan, venu rendre visite à une amie. "Ça fait presque piste d'atterrissage", rit Maryse, qui habite Lattes depuis une quarantaine d'années.

Pour la mairie, l'objectif est de sécuriser certains axes cyclables ; ceux qui traversent les quartiers et ceux qui mènent aux écoles. Myriam a 13 ans. Elle emprunte cette rue tous les jours sur sa trottinette électrique. "Avant, les traits n'étaient pas bien marqués, on ne savait pas où on devait rouler, c'était un peu dangereux, estime l'adolescente. Maintenant, on n'a plus ce problème!"

La piste est rouge sur quelques dizaines de mètres © Radio France - Clara GUICHON

Pour Raymond, qui vit à proximité, il y avait sans doute plus urgent à faire. "C'est du luxe, juge-t-il. On aurait mieux fait de laisser le goudron comme ça et d'utiliser l'argent pour rénover d'autres pistes cyclables, où il y a des bosses énormes à cause des arbres, et où c'est dangereux pour les cyclistes et les piétons."

Beaucoup d'automobilistes ne respectent pas les vélos - Cyril Meunier, maire de Lattes

"Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, répond Cyril Meunier, le maire de Lattes. Ça ne coûte quasiment rien un coup de peinture. Ça représenterait 1 euro, sur les 50 qu'on dépense pour refaire la piste." D'ici deux mois, une autre piste rouge de la commune, quartier Maurin, sera prolongée. Au final, 20% des voies cyclables de la commune seront ainsi colorées.

