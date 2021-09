Pistes cyclables : évaluez votre commune et celles que vous traversez

Après 18 mois de pandémie qui a bouleversé nos habitudes de déplacement et à la veille de la semaine de la mobilité durable, la FUB, Fédération française des usagers de la bicyclette, dont l'objectif est d'encourager l'utilisation du vélo comme moyen de déplacement quotidien, lance son troisième baromètre des villes cyclables : une enquête citoyenne sur le vélo au quotidien en France.

Cette enquête en ligne permet de mesurer la satisfaction et de recueillir les attentes des usagers concernant leurs déplacements à vélo, dans toutes les communes de France. "Prenez 10 minutes de votre temps, et répondez au Baromètre des villes cyclables pour proposer des améliorations concrètes. Ça marche !" déclare Olivier Schneider, président de la FUB.

"Cette enquête bisannuelle est une des plus importantes au monde. Il était temps : le vélo a indéniablement changé de braquet en deux ans !" n'hésite pas à dire la fédération. Les deux premières éditions, en 2017 et 2019, avaient collecté 100.000 puis 185.000 réponses.

"Le but est d'orienter les politiques publiques, de donner la voix aux citoyens sur les aménagements cyclables, sur la façon de circuler à vélo, de stationner son vélo, sur le risque de vol, sur les relations avec les piétons, ou avec les automobilistes" explique Olivier Schneider. L'enquête publique a également pour objectif "d'établir un classement des villes, parmi celles qui progressent le plus, celles où il est agréable de circuler à vélo" dans un but constructif insiste-t-il.

Le questionnaire pose 50 questions/barèmes portant sur les aménagements d'une commune au choix ; Ces questions sont rigoureusement les mêmes que lors des précédentes enquêtes. "Ce qui permet de voir l'évolution dans une même ville", explique le président de la fédération, "mais chacun peut participer autant de fois qu'il le souhaite, pour donner un avis sur autant de communes qu'il le souhaite". Outre le barème de 1 à 6 demandé pour chacune des interrogations, l'étude demande également de géolocaliser, en cliquant sur la carte, les zones défectueuses en terme de pistes cyclables ainsi que les zones qui ont fait l'objet d'amélioration.

Un outil précieux pour les élus

"Il ne s'agit pas de pointer du doigt telle ou telle ville" qui ne se préoccuperait pas suffisamment des cyclistes explique le président de la FUB, ni de les mettre en concurrence mais de _"créer une saine émulation et de valoriser les meilleurs exemples".Ce baromètre, une fois publié, pourra servir aux élus, car il fournit "une vaste base de données concrète agrégée par des milliers de personnes"_ dont ils pourront s'emparer pour savoir où réaliser des travaux et quels types de travaux.

Participer à l'enquête : ici