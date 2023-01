Pistes cyclables : "Il faudra bien un jour contraindre la circulation automobile", estime Metz à vélo

"On a accumulé un retard assez conséquent ces dernières années", regrette Hervé Ribon, président de l'association Metz à vélo, invité de France Bleu Lorraine, lundi 16 janvier. Une réunion d'information est organisée à l'Hôtel de ville pour évoquer les futurs aménagements qui seront réalisés sur l'avenue Foch. La municipalité compte notamment installer des pistes cyclables sur le terre-plein central. "On aurait préféré des pistes cyclables de chaque côté", explique-t-il. "En milieu urbain, c'est mieux de faire des pistes le long des voies, pour éviter de devoir traverser la rue."

Hervé Ribon reconnait que ce genre d'aménagement, "c'est un moindre mal". "On pourrait considérer cette piste cyclable comme étant temporaire pendant quelques années, avant de nouveaux travaux", continue le président de l'association Metz à vélo. "C'est sûr que l'avantage de faire des travaux sur la partie centrale, c'est qu'on limite l'impact sur la circulation automobile..." Un argument pas si positif que ça, selon lui. "C'est à la fois l'avantage et le problème, on essaie de limiter au minimum cet impact mais les cyclistes devront donc contourner des places de stationnement ou des rues."

Quasiment plus de "coronapistes"

"À un moment donné, il faudra quand même essayer de contraindre la circulation", réclame Hervé Ribon. "On ne prône pas la suppression de la circulation automobile, mais il faut quand même la contraindre et la diminuer, en tout cas ne pas la faciliter. Dans certains endroits, il faudrait reconstruire le plan de circulation, ce qui n'est jamais fait." De ce point de vue, l'association Metz à vélo estime que les efforts de la municipalité sont encore insuffisants. "Il y a encore énormément de progrès à faire".

"Beaucoup de grands axes restent orphelins, comme le boulevard Saint-Symphorien", explique le président. "Et puis il y a la question de la qualité de ces pistes cyclables. Quand on va vers le Ban-Saint-Martin, on est obligés de traverser la route avant le pont de Verdun et carrément de descendre du vélo à la sortie du pont. On ne peut pas admettre des pistes cyclables de ce type." Hervé Ribon regrette également que la plupart des "coronapistes", ces pistes temporaires mises en place pendant le confinement, aient été supprimées, "hormis une sur la rue Jules-Lagneau ou des aménagements rue Pasteur".