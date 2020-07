Pistes cyclables : une première portion du RER V matérialisée à Montreuil

Un petit logo rouge et blanc permet désormais de la visualiser, cette première portion de la "piste A" du RER V s'étend pour le moment sur 1,5 km à Montreuil en Seine-Saint-Denis.

Un logo rouge et blanc

Il s'agit en réalité d'un bout de "coronapiste" installée dans la ville lors du déconfinement pour inciter et accompagner les habitants de Montreuil à prendre le vélo pour leurs déplacements. Cette piste longe l'avenue Gabriel Péri et le boulevard Chanzy, via le carrefour de la Croix-de-Chavaux. Elle permet déjà de rejoindre le RER A à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne.

D'après les services de la mairie, cet axe a vu passer jusqu'à 1.500 cyclistes par jour en juin et début juillet. Le mois dernier, sur le boulevard Chanzy, "il y avait un vélo pour trois voitures, à l'heure de pointe".

Gaylord Le Chequer, premier adjoint à la ville de Montreuil, marque le premier logo du RER V A - Mairie de Montreuil

Neuf lignes de RER V d'ici 2025 ?

À terme, cette "piste A" doit relier, dans l'autre sens, la Défense dans les Hauts-de-Seine. C'est l'objectif du projet de RER V : créer 9 lignes de pistes cyclables pour relier les plus grands pôles de la région d'ici 2025.

Le RER V permettra par exemple dans l'ouest de relier Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) à La Défense (Hauts-de-Seine) en passant par Conflans-Sainte-Honorine, Sartrouville et Nanterre. La région Île-de-France s'engage à le financer à 60% et se dit prête à mobiliser jusqu'à 300 millions d'euros.