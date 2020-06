Pistes cyclables séparées de la route à Pau, voies temporaires, vélos électriques : les détails du plan vélo

Le maire de Pau, François Bayrou, a présenté ce lundi la nouvelle étape de son plan vélo. Le candidat aux municipales veut sécuriser certaines voies cyclables, en créer de nouvelles, réduire la vitesse dans le centre-ville et augmenter le nombre de vélos électriques.

Dans les prochains jours, des séparateurs seront installés sur trois pistes cyclables de la ville pour séparer les pistes des voies véhicules. Il s'agit de "boudins en caoutchouc", selon les mots du maire François Bayrou. Ces installations seront vissées au sol sur l'avenue du Général Leclerc, sur le boulevard Tourasse et sur le boulevard de la Paix.

De nouvelles pistes cyclables

Dès ce jeudi, des pistes temporaires seront créées avec des balises et des marquages au sol (route de Bayonne, allées Catherine de Bourbon et Alfred de Musset, etc).

17 nouveaux points pour garer son vélo

La mairie va installer 72 nouveaux arceaux pour accrocher son vélo. Le projet d'un parking couvert est également en cours à la gare (120 places), en plus du parking à vélo dans le parking Clémenceau.

Bientôt 1.000 vélos électriques ?

L'objectif de François Bayrou est de gonfler le parc de vélos électriques d'IDEcycle, actuellement doté de 650 vélos électriques. Le maire en voudrait 1.000 d'ici 2025.

Vitesse limitée à 20 km/h en centre-ville

Alors que le centre-ville s'habitue à la limitation à 30 km/h, le projet est d'abaisser de nouveau la vitesse, à 20 km/h. "La priorité ne sera plus donnée aux véhicules mais aux plus fragiles, donc les piétons et les cyclistes", explique le maire.