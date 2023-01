Place du 11-Novembre de Laval : de nouveaux changements de circulation à partir du 2 janvier

La rue des Déportés ne sera plus accessible que depuis la rue Souchu Servinière

Après la mise en place du nouveau plan de circulation en centre-ville le 7 novembre, les habitudes des Lavallois vont à nouveau changer en ce début d'année 2023. Ce lundi 2 janvier 2023, la Ville commence les travaux d'aménagement de la place du 11-Novembre, avec des fouilles archéologiques et des travaux de modernisation des réseaux d'eau, de gaz et d'électricité. On vous explique les conséquences de ces travaux sur la circulation.

ⓘ Publicité

La rue des Déportés inaccessible depuis la mairie

D'abord, la place centrale devient inaccessible aux piétons tout le mois de janvier. Ils pourront toujours la contourner à pied. Pour les automobilistes, il n'y a pas beaucoup de changement non plus, à part devant la mairie. Impossible d'emprunter le passage qui permet de monter rue des Déportés. Dans un premier temps, il sera fermé la journée de 8h à 17h30 du 3 au 15 janvier. Ensuite, il sera définitivement interdit, de jour comme de nuit. Pour emprunter la rue des Déportés, il faudra impérativement passer par la rue Souchu-Servinière.

À lire aussi Place du 11-Novembre de Laval : les élus tentent de rassurer les commerçants face aux futures nuisances

Aucune conséquence si vous vous déplacez en bus. Les horaires et les itinéraires des bus TUL restent les mêmes. Seulement, certains arrêts peuvent être provisoirement déplacés de quelques mètres. Une fois cette phase de travaux terminée, où du mobiliers urbains (le manège notamment) et des arbres vont aussi être déplacés, on pourra à nouveau traverser à pied la place du 11-Novembre en février.