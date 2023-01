Place du 11-Novembre de Laval : de nouveaux changements pour circuler à partir du 16 janvier

Les fouilles archéologiques démarrent le lundi 16 janvier 2023 jusqu'à la fin du mois de février autour de l'Hôtel de Ville et du square Foch à Laval. Pour le bon déroulement de ces fouilles, l'accès aux piétons devant la mairie est réduit.

Le nombre de voies sur la rue de Strasbourg est également diminué, impliquant des modifications de circulation pour les voitures, les bus et les piétons. Les feux tricolores, les passages piétons et l'arrêt de bus mairie sont déplacés. Le passage devant l'Hôtel de Ville pour remonter la rue des Déportés est lui interdit aux voitures. L'accès à l'Hôtel de Ville par l'entrée principale sera toujours possible pour les piétons.

Des travaux dans la rue Renaise du 16 au 27 janvier 2023 entraînent la fermeture du bas de la rue du 23 au 27 janvier et du parking situé au bas de la rue Renaise.