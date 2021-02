Alors que Paris veut interdire les motos d'ici 2030, Aix-en-Provence a décidé de serrer la vis contre les deux-roues. Pour lutter contre le stationnement anarchique, la ville propose une centaine de places payantes et promet davantage de contrôles.

Places payantes et verbalisations, Aix-en-Provence durcit le ton contre les deux-roues

Décidément les deux-roues ne sont plus à la fête. Après la marche arrière du gouvernement concernant la circulation inter-files à moto ou scooter, certaines villes ont décidé de durcir le ton voire partir en guerre contre les motos et scooters notamment en centre-ville.

Stationnement anarchique, circulation à contre-sens, vitesse excessive... les deux-roues envahissent nos centres-villes

À Aix-en-Provence, la mairie a décidé de serrer la vis, en verbalisant davantage les comportements dangereux à scooter, moto voire avec les trottinettes électriques.

"Quand les deux-roues remontent le cours Mirabeau, témoigne André, 90 ans, au lieu de passer à droite, ils passent à gauche. Quand il y a un rond-point, ils ne respectent pas les règles, ils s'en foutent, poursuit cet habitant d'Aix-en-Provence, exaspéré par le non-respect du code de la route par les scooters et les motos.

Le centre piéton d'Aix (le cœur historique de la ville avec ses rues étroites) est interdit aux deux-roues. Il existe 350 places gratuites pour les scooters et motos sur le périphérique et une centaine payante dans les parkings du centre-ville. L'offre semble pour le moment insuffisante pour empêcher le stationnement anarchique. La menace des contrôles renforcés ne paraît pas dissuader les plus récalcitrants au respect des règles.