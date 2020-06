Plan aéronautique : où en est-on de l'avion du futur à Toulouse?

Dans les 15 ans qui viennent (2035) Airbus doit proposer un modèle d’avion "décarboné", c'est-à-dire produisant zéro émission carbone. C'est ce que prévoit le plan d'aide à la filière aéronautique présenté mardi : 1,5 milliard d'€ mobilisés sur trois ans. Une somme qui sera consacrée à la recherche et au développement et gérée par le (CORAC) le conseil pour la recherche aéronautique et civile.

Airbus n’a pas attendu pour plancher sur un avion toujours plus économe en carburant et émission de gaz à effet de serre. L'A320néo ou l'A350XWB en sont les derniers exemples en date. Leurs fuselages fabriqués avec des matériaux composites plus légers, un design plus aérodynamique... permettent d'abaisser la consommation de carburant de 20% à 25% par rapport aux appareils classiques. Ils étaient devenus grâce à cela un best-seller avant la crise du Covid-19. L'avion vert est une autre étape, bien avancée, si l'on en croit le constructeur européen.

Trois démonstrateurs technologiques

Depuis cinq ou six ans, Airbus travaille sur au moins trois types d’appareils du futur à travers le programme AirbusUpNext :

- Le taxi autonome avec un décollage vertical, propulsé par des hélices, dont la maquette a été testée 150 heures en vol au-dessus de l’Orégon aux USA.

- Plus proche de l’avion classique : l’e-Fan X. un avion régional à propulsion hybride électrique. Ces derniers vols ont été annulés avec la crise mais les données techniques sont complètes.

- Maveric, présenté en février dernier à Singapour. Un appareil au look de raie manta avec une aile unique, et des moteurs intégrés au fuselage. Pour ce petit dernier, on en est au stade de la maquette, mais il est présenté comme l’appareil qui pourrait remplacer l’A320neo.

Le choix de la motorisation

Reste maintenant à l’avionneur à faire un choix de moteur. En 2035, exit le kérosène, mais est-ce que l'avion du futur sera propulsé par une énergie hybride type électrique - carburant synthétique ou bien par un moteur à hydrogène? Cela dépendra sûrement de la distance à parcourir. Une fois ces choix faits, viendra le temps du prototype et de la mise en service. Et sur ce point Airbus assure que le calendrier fixé par le ministre de l'économie Bruno Le Maire et celle de la transition écologique Elisabeth Borne hier colle avec la faisabilité et les capacités de l’avionneur, à savoir : prototype en 2026 et mise en service en 2030.